Overthrow - Ascension Of The Entombed Chronique Ascension Of The Entombed (EP)

Après un début de carrière laborieux ponctué d’importants mouvements de personnel et de morceaux beaucoup trop longs (malgré un potentiel intéressant) la formation menée par Jay White avait clairement besoin de se réinventer et surtout de trouver une stabilité en interne, au risque sinon de rester dans l’anonymat le plus complet où elle évolue depuis sa création en 2011. Après avoir fait le ménage autour de lui depuis la sortie il y’a deux ans de l’opus « Strike Down The Saviour » celui-ci a décidé de continuer sous la forme d’un duo en compagnie du batteur Scott Lindsay, et de faire appel à des musiciens de session pour l’accompagner sur scène. Un choix visiblement payant car cet Ep est clairement la meilleure réalisation jamais publiée par OVERTHROW, qui a visiblement appris de ses erreurs passées en proposant quatre compositions plus raccourcies et denses que précédemment, complétées par une direction musicale plus affirmée et sombre. Evoluant désormais dans un Death/Thrash grassouillet qui suinte l’humidité de partout le binôme livre un disque homogène où la variété des tempos est de mise, mettant ainsi la lourdeur et la violence sur un relatif pied d’égalité pendant quasiment vingt minutes impeccables mais aussi un peu interchangeables.



Car malgré ce vrai bond en avant il va falloir que les deux acolytes proposent un soupçon de variété supplémentaire s’ils veulent pouvoir se démarquer de la forte concurrence internationale comme au sein de leur label, néanmoins on ne va pas faire la fine bouche vu que ce « Ascension Of The Entombed » a de quoi largement satisfaire l’auditeur le plus exigeant. En effet évoluant dans un registre majoritairement rampant et bridé le morceau-titre va offrir une vraie noirceur au niveau des riffs comme du chant, complété par une froideur persistante et pénétrante qui rappelle à certains égards l’œuvre de CORPSESSED mélangée au son typiquement Suédois à base de HM-2. Ajoutant quelques parties bien virulentes au tabassage surpuissant et un solo légèrement mélodique les Britanniques montrent que leur musique sait jouer sur tous les tableaux sans être ennuyeuse, et ce notamment grâce au fait d’avoir diminué la durée générale et ainsi réduit les longueurs qui jusque-là plombaient systématiquement leur travail. Si l’on pourra faire le même constat sur l’assez similaire « Lords Of Xibalba » (néanmoins tout aussi agréable et varié) les choses vont grimper en intensité sur le remuant et dynamique « Ruptured Nebula » où les forces vont encore plus s’équilibrer, en donnant surtout une grosse envie de secouer et la tête que ce soit quand le rythme est écrasant comme déchaîné. Parsemé en prime de plans mid-tempo délicieusement accrocheurs cette plage montre tout le panel de jeu de la bande qui termine les hostilités avec l’étouffant « Caustic Vengeance (Blindly Driven) » à l’obscurité encore plus pesante et inquiétante où le tapis de double retentit dans l’espace la majeure partie du temps, le reste étant disséminé via des courtes accélérations et blasts pour ne pas que l’auditoire tombe dans une torpeur rédhibitoire.



Prouvant qu’elle sait jouer autant sur la vitesse que la lenteur sans y perdre son accroche l’entité offre un enregistrement impeccable et sans surprises, particulièrement glauque et oppressant où la technique fait preuve de sobriété sans être pour autant rudimentaire ou primitive. Si les différents riffs et patterns sont repiqués régulièrement pour réapparaître à tour de rôles cela n’a finalement que peu d’impact sur cette œuvre agréable qui s’écoute facilement et sans prise de tête, bien que tout cela soit encore un peu juste pour marquer durablement les esprits. Car malgré la nette amélioration constatée il va falloir encore un peu persévérer pour grimper dans la hiérarchie et offrir quelque chose de plus mémorisable, même si tous les espoirs sont permis pour le futur tant les gars semblent en avoir encore sous la semelle. A eux désormais d’oser un peu plus et de proposer des passages moins prévisibles et passe-partout, au risque sinon de rester encore longtemps des honnêtes artisans de deuxième division qui malgré leurs qualités et le bon moment passé en leur compagnie verront leur travail vite oublié au profit de concurrents plus mémorables et intéressants... comme c’est le cas ici, même si tout espoir d’amélioration n’est pas perdu et c’est cela qu’on va garder en mémoire pour l'instant.

2023 - Redefining Darkness Records Death/Thrash Metal notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : (1) 4/5 Webzines : -

plus d'infos sur Overthrow

Death/Thrash Metal - 2011 - Royaume-Uni

nouveaute A paraître le 13 Octobre 2023

écoutez Ascension of the Entombed

Lords of Xibalba

Ruptured Nebula

Caustic Vengeance (Blindly Driven)

tracklist 01. Ascension Of The Entombed 02. Lords Of Xibalba 03. Ruptured Nebula 04. Caustic Vengeance (Blindly Driven)

Durée : 19 minutes

line up Jay White / Chant - Guitare - Basse

Scott Lindsay / Batterie

