Solar Cross - To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery Chronique To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery

Paru en octobre 2022 sur le label américain Ixiol Productions (Eerified Catacomb, Trhä, Feuille Morte, Covetous, Fåvnesbane...), ce premier album de Solar Cross a longtemps figuré dans ma wishlist Discogs. Ayant loupé le coche de peu, ce qui avec ce genre de productions particulièrement confidentielles est amplement suffisant pour les voir passer sous son nez, j’ai souvent caressé l’espoir de le voir proposer à un prix raisonnable. Évidemment, cela n’est jamais arrivé puisqu’il faut compter encore aujourd’hui entre 60 et 110€ pour espérer mettre la main sur un premier pressage. Une situation ridicule où chaque partie tient bien entendu sa part de responsabilité, de ces labels qui ne proposent sciemment que de toutes petites quantités (généralement sans la promesse d’un quelconque repressage) à ces acheteurs peu scrupuleux bien décidés à spéculer dans l’espoir de se faire un petit peu d’argent de poche. Bref, tout ça pour vous dire que ce premier album a finalement rejoint mes étagères grâce au concours du label portugais Altare Productions (Black Cilice, Lampir, Sanguine Relic, Wagner Ödegård, Blutumhang...) qui en propose depuis peu une version CD particulièrement bienvenue (même si à vrai dire je ne l’attendais pas).



Intitulé To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery, ce premier album est de manière presque évidente le projet d’un seul homme dénommé The Great Stone Face. Un disque qui ne date pas d’hier (ni même d’octobre 2022) puisque les quelques titres qui le composent ont été enregistrés entre 2019 et 2020 par le principal intéressé. Un disque dont on doit également l’excellent logo à feu-Simón Santana plus connu sous le pseudonyme de Lam (Hand Of Glory, Zarabanda Moon, Winds Of Gladsheimr...). Bouclé en un petit peu moins de quarante minutes, celui-ci compte un total de sept titres parmi lesquels un "Prologue" et un "Epilogue" servants d’introduction et de conclusion instrumentales menées pour l’essentiel au son de sonorités synthétiques tantôt solennelles ("Prologue") tantôt plus vaporeuses et lointaines ("Epilogue").



Produit avec les moyens du bord, To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery bénéficie pourtant d’une production plutôt correcte pour un disque estampillé "Raw Black Metal". Certes, tous les éléments sont là pour laisser le quidam moyen sur le bord de la route (guitares abrasives qui crachotent, batterie lointaine et fantomatique, basse quasi- inexistante...) mais l’ensemble est néanmoins suffisamment équilibré pour ne pas avoir à tendre l’oreille dans l’espoir de comprendre ce qui se passe. Bref, vous l’aurez compris, cette production ne devrait pas poser trop de souci même si encore une fois, celle-ci reste encrée dans une esthétique sonore bien marquée qui ne conviendra probablement pas à tout le monde...

Musicalement, personne n’ira évidemment crier au génie à l’écoute de ce premier album puisqu’en effet The Great Stone Face s’applique avec Solar Cross à la conception et à l’exécution d’un Black Metal particulièrement bien bordé soucieux de reprendre à son compte tous les codes ou presque inhérents au genre dans sa seconde itération. Une vision évidemment passéiste et sans grande surprise mais une vision parfaitement maitrisée avec en sus un sens de la mélodie particulièrement affûté qui va ici contribuer à faire de ce projet une franche réussite. Car si To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery déroule effectivement tout un tas de poncifs naturellement éculés mais pour autant très loin de porter préjudice à la pertinence de son propos (accélérations soutenues et assez peu variées, riffing glacial tout en trémolo, hurlements désespérés...), chaque titre (à l’exception de cette introduction et de cette conclusion) est habilement souligné par de chouettes mélodies épiques ("Entwined Pathways", "The Unassailable Towers Of Infinity", "When The Last Lamps Expire") ou plus sinistres et mélancoliques ("Hour Of Perdition", "Unwaning") mais quoi qu’il en soit particulièrement prenantes. Des mélodies qui vont venir trancher intelligemment avec le caractère plus monotone de la section rythmique tout comme le font également ces séquences à la cadence moins soutenue qui vont ponctuer chaque titre ("Entwined Pathways" à 2:54, "The Unassailable Towers Of Infinity" à 3:04, "When The Last Lamps Expire" à 0:53, "Hour Of Perdition" qui sur plus de cinq minutes va jouer la carte du mid-tempo entêtant et entraînant, "Unwaning" à 3:27) afin d’amener là encore ce qu’il faut de relief pour ne pas créer de lassitude sur ces compositions toutes affichées à plus de cinq minutes.



Malgré son caractère scolaire et son incapacité à sortir des clous, To The Ever Gleaming Pinnacle Of Timeless Mastery n’en demeure pas moins un premier album particulièrement satisfaisant qui ne devrait à n’en point douter satisfaire aux exigences du public Black Metal si tant est qu’il soit sensible à ce genre de formulation abrasive et dépouillée. Effectivement Solar Cross ne révolutionnera en rien le petit monde de l’underground mais le groupe s’avère néanmoins très prometteur avec sous le coude cette première sortie engageante sur laquelle revenir est toujours un plaisir. Si vous vous savez clients de ce type de Black Metal décharné, je ne pourrais donc que vous conseiller d’y jeter une oreille attentive.

2022 - Nithstang Productions

2023 - Altare Productions Black Metal notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

Black Metal - Etats-Unis

formats Vinyl / 2022 - Ixiol Productions

K7 / 2022 - Nithstang Productions

CD / 20/10/2023 - Altare Productions

tracklist 01. Prologue (01:14) 02. Entwined Pathways (05:07) 03. The Unassailable Towers Of Infinity (05:18) 04. When The Last Lamps Expire (07:28) 05. Hour Of Perdition (05:27) 06. Unwaning (08:19) 07. Epilogue (05:21)

Durée : 38:14

line up The Great Stone Face / Chant, Guitare, Basse, Batterie

parution 23 Octobre 2022

