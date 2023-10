Critical Heartbeat - Revolution Chronique Revolution

a priori très positif concernant les formations en provenance de Suisse. Il faut dire que ce pays nous a habitué à du très haut niveau, tous genres confondus, sauf que je ne m’étais en fait jamais frotté à sa scène heavy metal. Mon initiation se fera donc via CRITICAL HEARTBEAT, un quatuor actif depuis 2018 et auteur de deux LP : « Scream » en 2018 puis « Revolution » cette année.



Autant le premier faisait quarante minutes pour neuf compositions, autant je prends un peu peur pour celui que je m’apprête à découvrir : dix-huit titres, une heure quarante… Putain, si les mecs ne m’envoient pas rapidement en orbite auditive, je ne tiendrai jamais aussi longtemps, même en me serrant très fort le prépuce. Hélas, j’ai perdu le combat dès le premier titre « God’s Universe ». Ce chant putain ! Ce n’est pas qu’il soit faux (quoi que), c’est juste qu’il sonne bien trop forcé, avec un timbre pas séduisant pour un rond, c’est comme si ton collègue introverti avait bu une coupe de trop au séminaire d’entreprise et, pompette, squattait le micro du karaoké du bar de l’hôtel. Je sais, c’est peut-être méchant et je n’aime pas faire de la peine mais la voix, à mon goût, ruine totalement l’impact possible des compositions (j’y viens).



Je ne dirai rien sur la pochette, tout me fait penser à un jeu vidéo, la révolution évoquée ne sera assurément pas sociale. Du côté de la musique donc, les musiciens optent pour une approche plutôt power metal sans artifice, comprendre sans longues plages instrumentales hyper techniques avec des claviers, des délires symphoniques et orchestraux, rien de tout ça. Dans l’esprit, je pense que l’on s’approche du géant américain



Pourtant, de l’ambition, il y en a certainement à revendre. En effet, on n’enregistre pas un disque aussi long sans vouloir prouver quelque chose, ne serait-ce qu’à soi-même. Mais comme les membres ont tous l’air excessivement jeunes (je sais, ne me sortez pas que le talent n’attend point le nombre des années), il y a encore trop de riffs inutiles, trop de titres dispensables, il faut qu’ils apprennent à faire le ménage dans leurs idées afin de produire quelque chose de plus concis, de plus percutant. Ils en sont capables (« The Power »), flirtant même parfois avec les ambiances d’un



J’avoue ne pas être allé au bout de « Revolution ». Par curiosité, je me suis cependant attardé sur les onze minutes de « O senhor dos mil nomes », une power ballade qui m’a définitivement convaincu d’en rester là. En l’état, le concept de CRITICAL HEARTBEAT me paraît bien trop vert pour accéder au stade supérieur. Je ne peux par conséquent qu’encourager le groupe à poursuivre ses efforts tout en optimisant son écriture, je suis persuadé que cela ne le rendra que meilleur. Jusqu’à présent, j’ai toujours eu untrès positif concernant les formations en provenance de Suisse. Il faut dire que ce pays nous a habitué à du très haut niveau, tous genres confondus, sauf que je ne m’étais en fait jamais frotté à sa scène. Mon initiation se fera donc via, un quatuor actif depuis 2018 et auteur de deux LP : «» en 2018 puis «» cette année.Autant le premier faisait quarante minutes pour neuf compositions, autant je prends un peu peur pour celui que je m’apprête à découvrir : dix-huit titres, une heure quarante… Putain, si les mecs ne m’envoient pas rapidement en orbite auditive, je ne tiendrai jamais aussi longtemps, même en me serrant très fort le prépuce. Hélas, j’ai perdu le combat dès le premier titre « God’s Universe ». Ce chant putain ! Ce n’est pas qu’il soit faux (quoi que), c’est juste qu’il sonne bien trop forcé, avec un timbre pas séduisant pour un rond, c’est comme si ton collègue introverti avait bu une coupe de trop au séminaire d’entreprise et, pompette, squattait le micro du karaoké du bar de l’hôtel. Je sais, c’est peut-être méchant et je n’aime pas faire de la peine mais la voix, à mon goût, ruine totalement l’impact possible des compositions (j’y viens).Je ne dirai rien sur la pochette, tout me fait penser à un jeu vidéo, la révolution évoquée ne sera assurément pas sociale. Du côté de la musique donc, les musiciens optent pour une approche plutôtsans artifice, comprendre sans longues plages instrumentales hyper techniques avec des claviers, des délires symphoniques et orchestraux, rien de tout ça. Dans l’esprit, je pense que l’on s’approche du géant américain NEVERMORE ou encore d’ ICED EARTH mais les riffs accrochent encore beaucoup trop au bitume, à l’image des introductions de « In the Darkness » ou de « The Resistance », pour passer professionnel. Les quelques solos sont également parfaitement dispensables car manquant d’harmonies et de mélodies.Pourtant, de l’ambition, il y en a certainement à revendre. En effet, on n’enregistre pas un disque aussi long sans vouloir prouver quelque chose, ne serait-ce qu’à soi-même. Mais comme les membres ont tous l’air excessivement jeunes (je sais, ne me sortez pas que le talent n’attend point le nombre des années), il y a encore trop de riffs inutiles, trop de titres dispensables, il faut qu’ils apprennent à faire le ménage dans leurs idées afin de produire quelque chose de plus concis, de plus percutant. Ils en sont capables (« The Power »), flirtant même parfois avec les ambiances d’un « Load » , ce qui en soi n’a rien de honteux. Mais, encore une fois, le chanteur… Bon, je ne vais pas m’acharner, vous avez saisi l’idée.J’avoue ne pas être allé au bout de «». Par curiosité, je me suis cependant attardé sur les onze minutes de « O senhor dos mil nomes », une power ballade qui m’a définitivement convaincu d’en rester là. En l’état, le concept deme paraît bien trop vert pour accéder au stade supérieur. Je ne peux par conséquent qu’encourager le groupe à poursuivre ses efforts tout en optimisant son écriture, je suis persuadé que cela ne le rendra que meilleur.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Indépendant Heavy Metal notes Chroniqueur : 4.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Critical Heartbeat

Heavy Metal - 2018 - Suisse

formats Digital / 18/09/2023 - Indépendant

écoutez Full album

vidéos Revolution

Critical Heartbeat

Extrait de "Revolution" Wake Up

Critical Heartbeat

Extrait de "Revolution"

tracklist 01. God's Universe (06:50) 02. Revolution (05:27) 03. Wake Up (05:16) 04. In the Darkness (05:55) 05. The Resistance (05:33) 06. The Power (05:00) 07. Fast (04:05) 08. Visions from Beyond (07:35) 09. Madness or Matters (07:17) 10. Animal (04:29) 11. Rodeo (04:25) 12. Destiny (04:51) 13. Don't Want to Be like You (04:24) 14. Comeback (03:14) 15. Just a Man (06:06) 16. With You (05:36) 17. O Senhor dos Mil Nomes (11:06) 18. With You (Acoustic) (05:21)

Durée : 01:42:30

line up Benjamin Bernheim / Basse

Leonardo Farias / Batterie

Rui Ferreira / Guitare

André F. Correia / Chant, Guitare

parution 18 Septembre 2023

Essayez plutôt Yngwie Malmsteen

Trilogy

1986 - Polygram Music Judas Priest

Screaming For Vengeance

1982 - Columbia Records Visigoth

Bells of Awakening (EP)

2019 - Metal Blade Records Portrait

Crossroads

2014 - Metal Blade Records King Diamond

Abigail

1987 - Roadrunner Records