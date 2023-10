Nekromantas - Hades of the Unseen Chronique Hades of the Unseen

Faut-il être indulgent avec un jeune groupe qui débute, qui n’a pas encore les moyens de ses ambitions, et qui n’a pas de label ? Bien sûr, mais on ne peut pas non plus se montrer trop gentil et trop indulgent. On ne peut pas relever une note sous ce prétexte et être plus bienveillant que nécessaire. Je mets donc un 5.5/10 à cet album. Mais je souhaiterais encourager le groupe, et j’espère même qu’il persévèrera afin d’atteindre la prochaine fois ce qu’il souhaite engendrer : un album de sympho digne de ceux de la fin des années 1990.



C’est qu’en fait NEKROMANTAS vend du rève dans sa biographie, en affirmant qu’il va nous replonger dans les débuts musicaux des légendes que sont DIMMU BORGIR, CRADLE OF FILTH et EMPEROR. Il va même plus loin, et assure sans trembler que « "Hades of the Unseen" is a compelling nod to the blackened symphonic tales of yesteryears, aligning Nekromantas with the pantheon of legendary acts such as Emperor and Dimmu Borgir. ». Et oui, il prétend carrément faire une musique « allignée » sur ces groupes cultes... On en est très très loin... Cela en est tout juste une version Wish...



Effectivement les comparaisons n’ont pas été bien choisies, parce que même CRADLE OF FILTH et compagnie ont été marquants à leurs débuts, et même s’ils avaient encore un côté « inexpérimenté » et parfois « maladroit », il y avait quoi que l’on en dise des ambiances uniques. NEKROMANTAS aurait plutôt dû se présenter comme un « groupe sans prétention mais désireux de retrouver un musique simple, avec des claviers et des voix féminines partout. Une musique sans grand moyen mais avec du coeur. Sans inspiration délirante, mais honnête. ». Là, j’aurais été en meilleure condition pour aborder leurs 7 compositions personnelles. Là, j’aurais peut-être succombé à cet amateurisme charmant. Je me serais sans doute souvenu de ces petits groupes de sympho qui grouillaient à la fin des années 90, avec un petit pincement de nostalgie. Les Japonais de TYRANT, les Italiens de EVENFALL, les Suédois de SIEBENBURGEN... C’est plutôt de ce genre de groupes que se rapproche NEKROMANTAS, italien lui aussi.



Sauf qu’il a encore beaucoup de défauts à améliorer pour convaincre. Il y a d’abord la batterie qui est une horrible machine sans âme, une production faiblarde qui ne met pas en valeur les quelques bons côtés, et puis quelques choix musicaux totalement incompréhensibles comme les sons utilisés sur le début de « Wolf Stronghold ». Mais quelle horreur ces notes totalement approximatives... Le musicien principal n’est pourtant pas un petit nouveau, car même si NEKROMANTAS sort ici son premier album, Antonio La Camera a sorti 4 albums avec son projet perso de Black Dungeon Synth : NOKTURAT XII. Le chanteur, Lord Malygris, s’en sort pas trop mal dans ce rôle, mais il s’occupe des claviers également, et là c’est un peu plus problématique. Countess Liverchard est la chanteuse qui pose sa voix sur l’ensemble des morceaux, et même si elle n’est pas toujours juste elle a un timbre satisfaisant.



A noter qu’un huitième composition vient terminer l’album, une reprise du groupe finlandais NOENUM. Le morceau est « Cult of the Black Sun », sorti en 2004 sur leur EP Black Esoteric Evangelium. NOENUM est d’ailleurs pas mal réhabilité depuis quelques années puisque le Polonais de MUIRTHEMNE aussi a proposé sa version du même morceau en 2018, tout comme SEACULARIA en 2020 et EINSATZGRUPPEN en 2021.



Ma note est finalement un poil sévère, mais les bons passages me semblent toujours gâchés par ceux trop maladroits...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Autoproduction Black Metal Symphonique notes Chroniqueur : 5.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Nekromantas

Black Metal Symphonique - Italie

écoutez Wolf Stronghold

tracklist 01. Intro 02. In the Erebos Night 03. The Dim Embrace 04. The Sorrow Keeper 05. Wolf Stronghold 06. To Walk in the Reign of Shadows 07. In League with the Ancient Presences 08. Cult of the Black Sun (Noenum cover)

Durée : 31:45

parution 5 Février 2023

Essayez plutôt Agathodaimon

Blacken The Angel

1998 - Nuclear Blast Records Carach Angren

Where the Corpses Sink Forever

2012 - Season Of Mist Dragonlord

Rapture

2001 - Spitfire Records Ekrom

Uten Nådigst Formildelse

2023 - Edged Circle Productions Entropia Invictus

Human Pantocrator

2017 - M&O Music