Carrion Angel », le groupe semble bel et bien être le jouet du seul Stephen Knapp puisqu’il s’occupe de quasiment tout : la batterie programmée (depuis, Ben Wilson aurait rejoint la troupe), la guitare, le clavier et le chant, laissant la basse à deux acolytes sur seulement trois titres.



Ne considérons cependant pas CERULEAN comme un énième one man band, l’homme ayant certes commencé le projet en solo, pour un split avec VOIDLEGACY (dont il faisait aussi partie) en 2017, mais se trouvant animé du désir de s’entourer d’autres convives. Sinon, quelle est la consistance de ce premier EP ? Je ne vais pas broder longtemps et partir dans des tartines de prose dithyrambiques, c’est du black death metal assez technique, plutôt proprement joué et enregistré, porté par une basse prépondérante au son claquant, ce qui est plutôt un atout en l’occurrence. J’oserais, j’irais jusqu’à dire que j’entends des cassures et des dissonances propres à l’école canadienne (



Cela rend l’écoute plutôt sympathique, sans pour autant me mettre dans des transports d’émerveillements. C’est prometteur, voilà tout. A cela s’ajoute que la batterie programmée ne me dérange pas outre mesure bien que je sois cependant curieux d’entendre ce que donnera un enregistrement avec un « vrai » musicien, cela apportera peut-être davantage de feeling aux compositions ou un panel de patterns plus étoffé, certains plans ne me semblant pas ici à la hauteur de la complexité affichée des structures.



Le chant est également dans la bonne moyenne du genre, plus dans le criard black qu’orienté death mais ce choix colle bien aux ambiances développées au fil des cinq compositions.



2023 - Indépendant Black Death Metal notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cerulean

Black Death Metal - 2017 - Etats-Unis

formats CD / 14/07/2023 - Indépendant

Digital / 27/10/2023 - Indépendant

écoutez Full EP

tracklist 01. Tower of Silence (01:25) 02. Sky Burial (03:53) 03. Carrion Angel (06:18) 04. Gnashing of Teeth (03:19) 05. Shroud of Locusts (05:11)

Durée : 20:06

line up Stephen Knapp / Chant, Guitare, Clavier, Batterie Programmée

Jared Johnson / Basse

Garrett Davis / Basse

parution 14 Juillet 2023

