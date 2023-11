Aegrus - Invoking the Abysmal Night Chronique Invoking the Abysmal Night

AEGRUS est effectivement finlandais, et comme beaucoup de groupes de son pays il a un don pour tabasser tout en plaçant des mélodies ultra contagieuses tout le long de ses compositions. Il est né en 2005 et il a pris son temps, sortant des démos à un rythme très timide en 2006, en 2009 puis en 2013 avant d’enfin proposer en 2015 son premier opus : Thy Numinous Darkness est arrivé, mais cette fois-ci sur une écurie compatriote qui venait d’ouvrir ses portes : Saturnal Records. La collaboration s’est poursuivie avec Invoking the Abysmal Night.



Soyons honnête, j’ai toujours apprécié le groupe et chacune de ses sorties m’a toujours comblé. C’est donc un véritable plaisir de le retrouver. C’est une valeur sûre, et il le confirme cette fois encore. Il y a des pistes qui sont même ultra excitantes, des tornades surpuissantes emportées par des mélodies inarrêtables. « Invoking the Abysmal Night », « Temple of Ardent Worship » (final de fou), « Where the Forest Emanates Death » me bottent le train sévèrement ! Et là où je sais que c’est vraiment de l’excellent c’est qu’au bout de trois écoutes je suis déjà familier avec ces titres et que j’ai un petit sursaut de plaisir quand leurs premières notes commencent. Trois titres qui sont à se passer en boucle ! Allez, quatre même car je rajoute à la liste « Nocturnal Rites of Faust ». Je le mets juste à part pour souligner son caractère plus clair presque (je dis bien « presque ») progressif. Lui aussi il fait un très bon effet ! Quatre ? Non, allez, cinq, parce que ce serait malhonnête de ne pas citer « Those Who Hide from Light ». IL peut sembler être trop « typique de la Finlande », mais non seulement es riffs font mouche, mais il se rend ultime grâce à l’apparition de choeurs et grâce à un final une nouvelle fois magique...



