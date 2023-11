Iku-Turso - Ikuinen kirous Chronique Ikuinen kirous

IKU-TURSO. Leurs trois albums étaient plutôt pas mal. Bon, allez, on met donc Ikuinen kirous en route. Tiens… l’écran affiche 37 minutes… Bah, c’est pas un EP du coup ! Ou alors il y a très peu de titres ? Bah non, 7. Et ils font tous plus de 4 minutes… Il y a des vieux morceaux retravaillés ? Il y a des pistes instrumentales ? Il y a des reprises ? Non, non et non… J’ai eu un doute avec la dernière composition parce qu’elle s’appelle « Thornspawn Chalice », comme un morceau de ISENGARD paru en 1995 sur Høstmørke. Mais non, non, c’est là aussi un titre original. Bon, bah plus de 30 minutes, et des morceaux nouveaux, la chronique est tout à fait faisable !



IKU-TURSO est un groupe né en 2017 autour de 4 musiciens. Il reste actuellement 3 de ces membres fondateurs, à savoir :

Lafawijn, vocaliste hollandais devenu aussi le chanteur du grand retour de SALACIOUS GODS.

S.Korpituli (alias Sovereign), chargé des guitares et de la basse. Finlandais il est aussi membre des vieux mais très peu actifs WRATHAGE.

F. Nightside (Tero Nevala), claviériste finlandais légendaire puisqu’il était celui de CATAMENIA pour 3 albums. Lui aussi est dans WRATHAGE.



Le quatrième larron est le batteur finlandais Anzillu, à ce poste depuis quelques mois. Beaucoup d’amateurs de black l’ont déjà entendu au sein de ORDER OF NOSFERAT ou de SERPENTFYRE.



Un quatuor qui réunit donc des personnalités expérimentées. Et cela se ressent complètement une nouvelle fois. Les compositions sont très bien construites, avec une production qui met en valeur chaque musicien. On ne trouve aucun temps mort et la lassitude ne pointe pas le bout de son nez. Les morceaux sont vraiment bien travaillés et très peaufinés. Ils en brilleraient presque. Par contre, ils ont totalement perdu les éléments qui m’avaient le plus marqué précédemment. Je me souviens surtout de bonnes touches Pagan sur



Attention par contre, je ne dis pas que l’album n’est pas réussi parce qu’il ne marque pas, mais qu’il ne marque pas assez pour dépasser la note de 7/10. Chroniquer un EP ? Non merci, je préfère toujours me concentrer sur un album quand j’écris quelque chose. Par contre, l’écouter, bien évidemment. Surtout que j’ai toujours une petite curiosité concernant. Leurs trois albums étaient plutôt pas mal. Bon, allez, on met doncen route. Tiens… l’écran affiche 37 minutes… Bah, c’est pas un EP du coup ! Ou alors il y a très peu de titres ? Bah non, 7. Et ils font tous plus de 4 minutes… Il y a des vieux morceaux retravaillés ? Il y a des pistes instrumentales ? Il y a des reprises ? Non, non et non… J’ai eu un doute avec la dernière composition parce qu’elle s’appelle « Thornspawn Chalice », comme un morceau deparu en 1995 sur. Mais non, non, c’est là aussi un titre original. Bon, bah plus de 30 minutes, et des morceaux nouveaux, la chronique est tout à fait faisable !est un groupe né en 2017 autour de 4 musiciens. Il reste actuellement 3 de ces membres fondateurs, à savoir :Lafawijn, vocaliste hollandais devenu aussi le chanteur du grand retour deS.Korpituli (alias Sovereign), chargé des guitares et de la basse. Finlandais il est aussi membre des vieux mais très peu actifsF. Nightside (Tero Nevala), claviériste finlandais légendaire puisqu’il était celui depour 3 albums. Lui aussi est dansLe quatrième larron est le batteur finlandais Anzillu, à ce poste depuis quelques mois. Beaucoup d’amateurs de black l’ont déjà entendu au sein deou deUn quatuor qui réunit donc des personnalités expérimentées. Et cela se ressent complètement une nouvelle fois. Les compositions sont très bien construites, avec une production qui met en valeur chaque musicien. On ne trouve aucun temps mort et la lassitude ne pointe pas le bout de son nez. Les morceaux sont vraiment bien travaillés et très peaufinés. Ils en brilleraient presque. Par contre, ils ont totalement perdu les éléments qui m’avaient le plus marqué précédemment. Je me souviens surtout de bonnes touches Pagan sur Pakana , qui imposaient des ambiances fortes et efficaces. Ici, il n’y en a aucune. Le travail est bel et bien présent, mais l’originalité et la personnalité pêchent trop, empêchant l’album de se démarquer. Heureusement quelques pistes ont tout de même un petit grain de folie, un éclair malicieux qui fait ouvrir les oreilles bien en grand. C’est le cas surtout de « Ebenezer » et du fameux « Thornspawn Chalice ».Attention par contre, je ne dis pas que l’album n’est pas réussi parce qu’il ne marque pas, mais qu’il ne marque pas assez pour dépasser la note de 7/10.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Purity Through Fire Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Iku-Turso

Black Metal - 2017 - Finlande

nouveaute A paraître le 27 Octobre 2023

tracklist 01. Nkotimsefuopua 02. Ebenezer 03. Adinkra 04. Een zucht van verdriet 05. Gauss 06. Noirthoren 07. Thornspawn Chalice

Durée : 37:15

voir aussi Iku-Turso

Pakana

2020 - Wolfspell Records

Essayez aussi Deathspell Omega

The Long Defeat

2022 - Norma Evangelium Diaboli Cultes Des Ghoules

Coven, Or Evil Ways Instead Of Love

2016 - Under The Sign Of Garazel Productions Autarcie

Apogée.Ivresse.Agonie.

2021 - Purity Through Fire Drudkh

They Often See Dreams About The Spring

2018 - Season Of Mist / Underground Activists Misþyrming

Með Hamri

2022 - Norma Evangelium Diaboli