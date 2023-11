Xorsist - At The Somber Steps To Serenity

Si le célèbre exorciste de cinéma vient de perdre son réalisateur William Friedkin il continue cependant à vivre sous d’autres formes, et notamment sous cette identité où l’on trouve à la manœuvre le tout juste majeur Gustav Ryderfelt qui revient ici dix-huit mois après un premier chapitre intéressant mais qui manquait clairement de maturité et de justesse. Car s’il fait partie de la large pouponnière actuelle au sein de son pays XORSIST est pour l’instant un ton en dessous de la redoutable concurrence locale, tant sa musique basique et rudimentaire n’arrive pas encore à la cheville de SARCATOR et INTEREMO, et il a clairement besoin d’un second souffle s’il veut pouvoir être à leur niveau. Du coup pour ce deuxième opus son leader a opéré de grandes manœuvres en interne en changeant l’intégralité du line-up et en débauchant notamment l’ancien frappeur... d’ETERNAL EVIL (un autre gros concurrent local), qui avec sa vitesse et sa précision ne peut qu’amener de la puissance aux compositions ainsi que plus de professionnalisme. Et si la formule musicale n’a pas changé d’un iota force est de constater qu’il y’a du mieux dans l’écriture comme l’exécution, et ce même si ça reste encore un peu amateur mais moins rédhibitoire que ce qu’on pouvait entendre l’an dernier.



Si la douce introduction au piano aux accents d’Erik Satie va étonner c’est pour mieux prendre à revers l’auditeur qui va avoir un peu de mal à rentrer dans cette galette, vu que la doublette d’ouverture « Carve It Out » et « Blessed By The Divine » va rapidement montrer les limites des musiciens tant ce côté primitif se révèle être répétitif et prévisible, tout en étant néanmoins relativement accrocheur. Cependant il aurait été dommage de les enterrer rapidement car ceux-ci vont finir par trouver leur vitesse de croisière, et en premier lieu sur le remuant et dynamique « Imitation » porté par un mid-tempo ensorceleur et une rythmique enlevée où l’humidité et le gras résonnent de tout leur poids respectifs, histoire de faire taire les derniers sceptiques. Car à partir de maintenant tout cela va se densifier et ne jamais faiblir jusqu’au bout de l’écoute, à l’instar du remuant et groovesque « Coterie Of The Depraved » ou le très efficace et varié « Distorted Shapes » idéal pour mettre à mal les nuques les plus solides, et ce avant que ne déboule en force le légèrement Punk et grassouillet « Grace » dont le grand-écart imparable va permettre de gagner en force et accroche, malgré son exécution toujours si primaire. Et pourtant malgré cela le combo va réussir à un peu surprendre l’auditoire en dévoilant un peu de mélodie cachée et de froideur exacerbée, comme on peut en trouver sur la longue introduction en arpèges de « Banished To Obscurity » ou le très long et oppressant « At The Somber Steps To Serenity », qui outre dévoiler des relents Doom va offrir aussi des notes acoustiques douces et du plus bel effet, amenant ainsi un soupçon de lumière au milieu des ténèbres et du brouillard ambient.



Prouvant que les trois acolytes savent sortir juste ce qu’il faut de leur zone de confort sans pour autant la renier ou l’abîmer ceux-ci signent un disque intéressant et agréable au son rugueux, et donnant la sensation d’avoir été enregistré dans les conditions du live. Simple voire même simplissime dans sa façon d’être exécuté leur Swedeath authentique et spontané ne marquera certes pas l’année de son empreinte tant c’est interchangeable au possible et manque encore de titres vraiment forts, mais possède quand même des arguments et bons moments intéressants où l’envie de secouer la nuque se fait sentir (et d’envoyer ainsi bouler tous les emmerdeurs de première). On peut donc qu’être optimiste pour le futur de la formation qui si elle suit dans cette progression régulière devrait atteindre sa plénitude lors de la prochaine livraison, et quand on voit comment en à peine plus d’une année les progrès ont été importants il fait peu de doutes pour la suite va être meilleure. Tout est là en effet pour que le groupe devienne important, il lui suffit juste de mieux mettre tout ça en place et de varier un peu plus son propos... chose qui est déjà entendue ici et prouve que sa tête pensante a appris de ses erreurs récentes, et nul ne s’en plaindra.



