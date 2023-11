Teufelsberg - Pakt mit dem Teufel Chronique Pakt mit dem Teufel

En 2022 TEUFELSBERG a sorti son premier album. Il s’intitulait Ordre du Diable et trompait donc les auditeurs sur les origines de la formation. Non, elle n’était pas française, ni même francophone, mais polonaise. Surprise ! Par contre, pas d’entourloupe sur l’autre information que ce titre semblait délivrer : la thématique. On ne pouvait que s’attendre à de l’occulte, à du satanisme, à du rituel païen. C’était le cas.



C’était le cas et ça l’est toujours. Un an et demi après le premier impact, la tribu revient avec 6 nouvelles pistes pleines de soufre, étouffantes et intolérantes. Elles sont réunies sous un nom toujours aussi éloquent : Pakt mit dem Teufel, un « Pacte avec le Diable » déclaré cette fois-ci en allemand. Par contre, chaque morceau met une langue différente à l’honneur avec du norvégien pour « Hunger etter synd », de l’anglais pour « Gospel of Diabolical Freedom », du français pour « La beauté du diable », de l’allemand pour « Der Ruf des Mephistopheles » et du polonais pour « Noc walpurgii, Lucyfera dar! » et « Wpiekłowstąpienie ». Quelle variété ! C’est même l’élément le plus changeant sur les 37 minutes de la galette car la musique en elle-même reste continuellement du même acabit, un black metal sale et cru qui lacère l’atmosphère.



Par contre, il suffit d’écouter les deux premiers morceaux pour comprendre tout ce qui va nous attendre sur la suite. TEUFELSBERG est vilain, et surtout habité par Satan. Il propose ainsi la musique des Enfers, la musique sombre qui paraît improvisée et qui loue la débauche et la destruction de tout code. Il est tellement possédé par la Bête qu’il sombre dans la folie par moments, son chanteur lançant alors exploser des rires et des gémissements sataniques. Mais vraiment, dès la troisième piste il y a une méchante impression de répétition, et une lassitude qui s’installe très rapidement. C’est bien trop répétitif et finalement pas assez agressif pour garder l’attention. Oui, vilain, gros vilain. Des effets de larsen, une voix qui gronde, du boum boum, du Grrr grrrr. C’est suffisant pour invoquer des démons mais pas pour les faire rester. Ils vont pousser des petits cris de joie en trouvant un petit camarade tout aussi poilu qu’eux, mais ils iront écouter celui qui crie un peu plus fort à côté avant même que le spectacle soit terminé.

2023 - Signal Rex Black Metal DIabolique

tracklist 01. Hunger etter synd 02. Der Ruf des Mephistopheles 03. Gospel of Diabolical Freedom 04. La beauté du diable 05. Noc walpurgii, Lucyfera dar! 06. Wpiekłowstąpienie (In Herrlichkeit inmitten der Flammen)

Durée : 37:22