Black Bile - L’oratoire Chronique L’oratoire

BLACK BILE va montrer suffisamment de belles choses au cours de son premier album « L’oratoire » pour que l’on se pose sérieusement la question.



L’aventure des Lorientais a commencé en 2019 avec la sortie en indépendant de l’EP « The Substance », elle se poursuit désormais au sein du label black metal ici, le quintette évolue dans un registre doom stoner un peu post rock qui ne dédaignerait pas les vocaux criards des genres plus extrêmes.



Premier atout majeur, la chanteuse Romane Ripnel n’en fait pas des caisses : elle a une voix sobre, dans la lignée d’une PJ Harvey qui serait passée par une phase adolescente d’heavenly voices lorsqu’elle est en voix claire et d’une Eurogirl (



En même temps, je suis conscient d’être un peu dur avec les musiciens accompagnant R.R. car ils ne sont pas de simples faire-valoir, c’est juste que le chant ne leur laisse que peu de place pour s’exprimer. Musicalement, les compositions, très contemplatives, parviennent à trouver un bon équilibre entre les moments plombés propres au doom, quelques accélérations finalement proches d’un black metal rustre et les phases aériennes du post, tout cela s’harmonisant bien du fait de l’homogénéité de l’atmosphère dégagée par « L’oratoire ». A l’image de la pochette et des clips, une musique en noir et blanc jauni, raffinée mais faisant davantage appel aux corps qu’à l’esprit (les danseurs d’« Ephialtes » et d’« Antephialtes »), faite pour sublimer les instincts plutôt que les abaisser.



Ce premier album peut donc être vu comme une sacrée performance tant il est déjà maîtrisé et sûr de son propos. Un soir de pluie, quelques bougies, « L’oratoire » en musique de fond. Aurait-on enfin trouvé l’équivalent hexagonal à feu SUBROSA ? Nous n’y sommes pas encore maisva montrer suffisamment de belles choses au cours de son premier album «» pour que l’on se pose sérieusement la question.L’aventure des Lorientais a commencé en 2019 avec la sortie en indépendant de l’EP «», elle se poursuit désormais au sein du label Frozen Records , qui s’occupe également d’ EPECTASE et de NATURE MORTE . Mais point deici, le quintette évolue dans un registreun peuqui ne dédaignerait pas les vocaux criards des genres plus extrêmes.Premier atout majeur, la chanteusen’en fait pas des caisses : elle a une voix sobre, dans la lignée d’unequi serait passée par une phase adolescente d’lorsqu’elle est en voix claire et d’une MONARCH! ) en ce qui concerne les hurlements. Cette alternance entre langueur et horreur fait tout de suite la différence tant elle bonifie les titres et les habille d’un voile sombre suggestif. Car sans cela, les six compositions me feraient le même effet qu’un « Nightime Birds » : un disque qui serait juste moyen sans le talent de sa frontwoman.En même temps, je suis conscient d’être un peu dur avec les musiciens accompagnantcar ils ne sont pas de simples faire-valoir, c’est juste que le chant ne leur laisse que peu de place pour s’exprimer. Musicalement, les compositions, très contemplatives, parviennent à trouver un bon équilibre entre les moments plombés propres au, quelques accélérations finalement proches d’unrustre et les phases aériennes du, tout cela s’harmonisant bien du fait de l’homogénéité de l’atmosphère dégagée par «». A l’image de la pochette et des clips, une musique en noir et blanc jauni, raffinée mais faisant davantage appel aux corps qu’à l’esprit (les danseurs d’« Ephialtes » et d’« Antephialtes »), faite pour sublimer les instincts plutôt que les abaisser.Ce premier album peut donc être vu comme une sacrée performance tant il est déjà maîtrisé et sûr de son propos. Un soir de pluie, quelques bougies, «» en musique de fond.

