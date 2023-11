Baffald - Fuck off 2020 Chronique Fuck off 2020

BAFFALD ne sont pas nés de la dernière pluie puisque leurs premiers méfaits d’armes remontent au début des années 90 où ils officiaient sous les patronymes de BAFFALD BRAINZ puis de BAFFLED. Il y eut quelques démos parues en 1993 (« Pounding Puking Power ») et 1994 (« Nudge »), l’enregistrement d’un premier album (« Banned from City Hall ») en 1996, ce dernier ne voyant finalement le jour qu’en 2021, puis une première partie de Fuck off 2020 » sort de nulle part, un disque sans doute inespéré pour le groupe. Mais au fait, il s’est passé quoi en 2020 déjà pour envoyer ainsi chier cette année ? Allez, on s’en fout, il y a vingt minutes de thrash metal à bouffer, ce n’est pas la peine de renifler trop longtemps sa gamelle, d’autant qu’il y a de fortes chances pour que vous oubliez les sept compositions sitôt écoutées.



Bah oui, ce n’est pas parce que c’est vieux et en provenance du Canada que l’auditeur va se pâmer devant cette musique « vielle école » dont les relents hardcore / crossover pourraient évoquer punk hardcore américain, « Stoned » ou « Erase the Past » par exemple, le premier étant en plus doté de solos catastrophiques en improvisation totale. Mais n’est-ce justement pas cela l’esprit du punk ? De s’en foutre de la mesure, du tempo, de la justesse, de la mélodie, de la précision pour foncer le plus vite possible à l’essentiel d’un style peut-être parfois trop intellectualisé ?



