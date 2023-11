Ecocide - Metamorphosis Chronique Metamorphosis

Si le terme d’écocide signifie "les dommages graves et durables causés à l'environnement à travers des activités humaines", il va falloir aussi apprendre à connaître ce quatuor du même nom qui a eu plusieurs vies avant de sortir ce deuxième long-format dix ans après le premier, car depuis de l’eau a coulé sous les ponts. En effet à l’époque ses membres étaient des petits jeunes pas encore (ou à peine) majeurs et au style musical encore bancal où son inexpérience criante se faisant entendre, malgré toute leur bonne volonté. Du coup après la publication d’un dernier morceau quelques temps plus tard ceux-ci ont décidé de mettre le groupe en pause avant de se reformer en 2017, le temps de ressortir deux nouveaux titres puis de se remettre à nouveau en sommeil... avant de revenir cette année semble t’il pour de bon, avec en prime une signature chez les Espagnols de Memento Mori dont le catalogue ne cesse de gagner en qualité. Continuant dans sa veine Death/Thrash Floridienne totalement 80’s les Néerlandais ont clairement prit de la maturité et de l’âge, et l’écriture de cet opus s’en ressent pleinement vu qu’il va passer comme une lettre à la poste avec simplicité et énergie tout en renvoyant à une époque révolue mais toujours nostalgique.



Tout cela va d’ailleurs sauter aux oreilles dès la fin de la courte introduction avec l’impeccable « Metamorphosis » qui va proposer la traditionnelle alternance rythmique, entre parties lourdes à la double écrasantes et passages plus débridés et énergiques aidés par une production très grasse, et où rode l’ombre d’OBITUARY comme MALEVOLENT CREATION. Si techniquement les Bataves maîtrisent leurs instruments ils vont cependant garder une certaine simplicité d’écriture afin de rester spontanés et entraînants, tant l’ensemble des compositions va donner constamment cette envie de secouer la tête comme taper du pied en jouant sur les deux tableaux. Si le combo va proposer régulièrement de la variation au sein de ces compositions (comme avec les réussies et imparables « Terminus », « Vortex Singularity » et « The Flayed ») il va aussi accentuer certains points sur d’autres sans que cela ne soit redondant ou répétitif, à l’instar du thrashy et énervé « Corrupted Reality ». Pas de quartier semble être ici le leitmotiv tant ça joue vite et fort mais toujours en conservant cette grosse envie de remuer dans tous les sens et en étant sans concessions, un ressenti partagé sur le court et radical « Among The Tombs » particulièrement débridé et sans fioritures. Si ces deux plages n’hésitent pas à ralentir l’allure elles restent en priorité jouées de façon sauvages et expéditives, avec toujours ce grain de guitare si reconnaissable qui n’a rien à envier à l’entité de Phil Fasciana. En revanche avec le suffocant et syncopé « On The Shores Of Madness » c’est la bande des frères Tardy qui est mise à l’honneur (avec ses passages pachydermiques oppressants) tout comme MASSACRE (quand les choses repartent à fond la caisse), afin d’offrir encore quelques références bienvenues et redoutables qui confirment la qualité de cette galette qui défile à tout allure et qui malgré son absence d’originalité offre tout ce qu’il faut pour se vider la tête correctement et avec plaisir.



Et même si « Transcendence Of The Mind » et « The Flayed » vont se faire un peu plus génériques et passe-partout que le reste il n’en reste pas moins qu’on est en présence d’une réussite totale, particulièrement équilibrée et homogène à l’exécution propre et directe. Autant dire que cette longue coupure a été bénéfique pour ses créateurs qui signent une œuvre très prometteuse pour leur futur et accessible au plus grand nombre, tant la violence y est mesurée mais aguicheuse pour accrocher aussi bien le vieux fan de old-school que le petit jeune fan de rendu plus moderne... qui trouveront tous les deux de quoi s’enflammer et se faire plaisir. Si tout cela est encore un peu juste pour espérer marquer l’année de son empreinte il ne faut pas néanmoins sous-estimer les Bataves qui en ont sans doute gardé en réserve pour leur prochaine livraison, qui sera probablement encore supérieure à celle-ci que personne n’avait vu venir, tant ceux-ci sont pleins de ressources et de promesses radieuses pour l’avenir.

