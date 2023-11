Grand Celestial Nightmare - The Great Apocalyptic Desolation Chronique The Great Apocalyptic Desolation

La découverte ! Ah non mais dis-donc, je ne connaissais pas GRAND CELESTIAL NIGHTMARE alors qu’il sort là son 4ème album, mais quelle bonne surprise. Il m’a tout de suite donné envie d’aller écouter ce qu’il avait fait auparavant, et j’ai pu constater que son black metal sympho était déjà de bonne facture ! Par contre la progression est évidente et une étape a été franchie dans la qualité avec ces nouvelles compositions.



Cette formation est tenue par un seul homme, un multi-instrumentiste qui est un peu l’équivalent de notre ami belge Déhà, accaparé par un nombre incalculable de projets. Il joue ainsi pour GNAW THEIR TONGUES, DE MAGIA VETERUM, DODENBEZWEERDER... Son nom est Maurice de Jong, alias Mories, et c’est un vieux de la vieille qui vient de fêter ses 50 ans. Originaire du Suriname, il est installé aux Pays-Bas depuis plusieurs années... Et s’il partage parfois son talent avec d’autres musiciens, il n’a besoin de personne au sein de GRAND CELESTIAL NIGHTMARE, dans lequel il peut laisser libre cours à son imagination et à son talent.



The Great Apocalyptic Desolation est un album composé de 7 titres qui font honneur au black metal symphonique grandiose et épique. Ils viennent tout de suite vous chercher pour vous emporter dans une cavalcade ultra plaisante. Les claviers sont évidemment très présents, mais ils ne dénaturent pas le black metal et ne l’emportent pas sur le côté énervé et déchaîné de l’album. Les guitares sortent des riffs très directs, très lumineux, mais bien équilibrés grâce à des vocaux harsh sans pitié. Ils laissent parfois place à un timbre plus grave, qui déclame d’une manière très similaire à BAL-SAGOTH, bien adaptée aux ambiances musicales. « The Gates of his Maimed Dominion », « Shadow Wanderer », « Spirit of an Ancient Sacrifice » et « The Great Dragon » sont des pépites d’excitation qui font bondir à coup sûr l’auditeur. Ce sont les quatre premiers morceaux de l’album.



Et cependant, les trois derniers titres sont un peu moins convaincants. Ils gardent la même formule, mais sans avoir vraiment le petit élément déclencheur qui venait défoncer le cerveau sur les autres morceaux. Ils sont véritablement un petit cran en-dessous, restant cependant suffisamment plaisants pour faire taper du pied et faire remuer la tête d’approbation.



GRAND CELESTIAL NIGHTMARE m’a bien surpris, et je l’ai passé en boucle avec plaisir. Une bonne réussite, assurément.

