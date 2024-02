Slope - Freak Dreams Chronique Freak Dreams

Freak Dreams, un deuxième album qui n’est pas sans revêtir une certaine importance puisqu’il s’agit en effet pour le groupe de sa toute première collaboration avec le label Century Media Records sur lequel il a signé l’année dernière... Si je n’ai évidemment aucune idée de quoi l’avenir sera fait, nul doute que cette collaboration devrait les aider à gagner une fois de plus quelques « fans » supplémentaires.



Afin de réaliser l’illustration de ce nouvel album, Slope a fait appel aux talents de l’artiste plasticien Marcel Ströter (ex-Deadsoil) qui, dans un esprit très proche de ce qui avait déjà été fait sur



De fait, Freak Dreams bénéficie une fois de plus d’une production particulièrement aérée et limpide afin de permettre à chaque instrument de trouver sa place et de s’exprimer librement (notamment cette basse particulièrement expressive et sexy). Une production calquée à peu de choses près sur celle de Freak Dreams soit véritablement différent de son prédécesseur. Adeptes d’une formule aux influences pour le moins variées pour ne pas dire carrément antinomiques, les Allemands vont donc se "contenter" de reprendre le chemin de ce Hardcore saugrenue aux accointances Funk et Rap toujours aussi détonnantes.



Une fois de plus, ces douze nouvelles compositions semblent ne vouloir respecter aucune règle en matière d’écriture. Bien dans ses bottes mais certainement pas seul dans sa tête, Slope enchaîne les séquences d’une manière habile pouvant pourtant paraître relativement décousue surtout si vous n’avez aucune appétence pour ce mélange des genres. Sur une base Hardcore simple mais affûtée qui s’exprime à travers des passages nerveux plus ou moins directs et chaloupés ("It's Tickin'", "Chasing Highs", "Nosedive", "Hectic Life", "NBQ", "WHY SAD", "Out Of The Blue Into The Black"...), le groupe va prendre plaisir à régulièrement changer de registre et ainsi mettre l’accent quand bon lui semble sur des parties tantôt Funk, tantôt Rap, tantôt Psychédélique voir carrément Grunge... Un pot-pourri de ce que la Fusion des années 90 à pu produire de meilleur mais surtout un pot-pourri qui n’en oublie jamais l’essentiel, rester efficace et groovy en toute circonstance. De ces guitares qui cocottent ("Talk Big" à 0:30 et 2:54, les premiers instants de "Nosedive" et de "True Blue", l’excellent "Freak Dreams"...) à cette basse aux rondeurs affriolantes ("Talk Big", "Nosedive" à 1:16, les premières secondes de "Chasing Highs", "True Blue" à 2:17...) en passant par ce phrasé Rap, ces séquences funky et cotonneuses menées à coups de pédales wah-wah (les dernières secondes de "Talk Big", "Nosedive" à 1:16, "True Blue" à 2:31...) et ces nombreux changements de rythme bien souvent inattendus et parfois incongrus, il semble en effet inconcevable de résister au groove imparable dont fait preuve Slope tout au long de ces trente-cinq minutes.



Comme je vous ai déjà parlé de Slope il y a peu et qu’à ce stade de cette chronique vous devriez déjà avoir saisi de quoi il retourne, on va occuper les quelques lignes qui suivent afin d’évoquer deux petits points négatifs à l’égard de ce deuxième album globalement aussi cool que son prédécesseur. En effet, au rayon des griefs, citons par l’exemple l’inutilité complète d’un titre comme "It's Always You" qui du haut de ses vingt-trois secondes ne sert strictement à rien, même pas à cultiver l’étrangeté de Slope. Autre petit bémol, le titre "Out Of The Blue Into The Black" qui clôture l’album d’une manière moins flamboyante que le reste de l’album. Sur ce morceau, Slope y joue les gros bras à coup de séquences bourre-pif radicales mais pas franchement très intéressantes. Celui-ci vaut surtout pour cette séquence chaloupée entamée à partir de 1:05 et cette dernière bien Rap plutôt bien troussée... Bref, pas de quoi crier au drame.



Inspiré par la Fusion des années 90 et 2000 (les oreilles attentives y trouveront d’ailleurs quelques easter eggs à l’adresse de Crazy Town et Red Hot Chilli Peppers), Freak Dreams n’en reste pas moins un disque hyper frais. Déjà parce que ce n’est clairement pas le genre de musique ayant le vent en poupe ces dernières années (et cela depuis bientôt trente ans), ensuite et surtout parce que Slope a su y apporter un twist Hardcore rendant la chose particulièrement dynamique et efficace. Certes ce nouvel album n’est pas exempt de (petits) défauts mais ce n’est clairement pas ce qu’il faut en retenir. Non, une fois de plus, on préfèrera se réjouir de tous le reste, de ces attaques Punk/Hardcore viriles mais pas trop, de cette légèreté et ces bonnes ondes particulièrement communicatives, de ce groove absolument irrésistible... Bref, tous ces petits trucs qui font aujourd’hui de Slope ce groupe définitivement à part malgré ses influences pour le moins évidentes. 01. Talk Big (04:06) 02. It's Tickin' (03:05) 03. Chasing Highs (02:10) 04. Nosedive (03:25) 05. Hectic Life (01:56) 06. It's Always You (00:23) 07. True Blue (02:53) 08. NBQ (02:10) 09. WHY SAD (03:38) 10. Ain't Easy (03:09) 11. Freak Dreams (03:31) 12. Out Of The Blue Into The Black (04:49)

Durée : 35:15

Simon Blümel / Chant

Fabio Krautner / Chant

Philipp Jeske / Guitare

Florian Fehrmann / Basse

Patrick Schulten / Batterie

