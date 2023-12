Slope - Street Heat Chronique Street Heat

Si vous n’avez pas vu passer la nouvelle par manque d’intérêt ou par étourderie, sachez qu’en début d’année prochaine sortira sur Century Media Records le deuxième album de Slope. Cependant, comme nous avons encore un petit peu de temps devant nous, permettez-moi de rembobiner de quelques mois pour, en guise d’introduction à l’univers coloré et foutraque des Allemands, nous pencher en premier lieu sur Street Heat, un premier album paru en mars 2021 chez les bas du front de Beatdown Hardwear Records (Worst Doubt, Nasty, Xile, Cold Hard Truth, Brutality Will Prevail, Born From Pain, Fallbrawl...). Une sortie qui n’avait pas manqué de faire résonner chez moi quelques cordes sensibles mais que j’avais jusque-là passé sous silence pour des raisons que je n’explique pas vraiment...



Quoi qu’il soit, si je ne peux évidemment pas rattraper mon retard sur le sujet, peut-être pourrais-je néanmoins en mettre quelques-uns d’entre vous sur le chemin de ces jeunes gens talentueux et de leur Fusion bigarrée mélangeant Hardcore, Metal, Funk et Rap... Alors je me doute qu’à l’énoncé d’un tel pot-pourri je risque de perdre un paquet de lecteurs mais peu importe puisque si vous devez fuir cette chronique c’est que de toute façon la musique de Slope n’est effectivement pas faite pour vous.



Originaire de Duisbourg, le groupe voit le jour il y a maintenant une petite dizaine d’années. Vraisemblablement pressé d’en découdre, Slope sort dès 2014 un premier EP intitulé Helix sur le label allemand Backbite Records auquel succèdera trois ans plus tard Losin’ Grip, un second EP sensiblement plus abouti leur ouvrant au passage les portes du label de Toni Grunert, propriétaire de Beatdown Hardwear. Quatre années seront alors nécessaires aux Allemands pour reprendre du service puisque c’est en mars 2021 que se fera la sortie de Street Heat, un premier album haut en couleur souligné par une illustration chamarrée et tentaculaire à l’esprit résolument 90’s.

Car effectivement, en dépit d’une base Hardcore évidente (on y reviendra) qui rend la chose à la fois plus singulière et particulièrement convaincante, c’est du côté des années 90 que Slope va puiser une grande partie de son inspiration. D’Infectious Grooves aux Red Hot Chili Peppers en passant par H-Blockx, Faith No More, Primus, Scatterbrain et bien d’autres encore, les Allemands offrent à l’auditeur curieux et téméraire la possibilité d’explorer tout un tas d’horizons divers et variés. Une approche transverse se souciant bien peu des guerres de chapelles et autres frontières tacites bien souvent synonymes de créativité limitée mais qui forcément nécessitera de la part de tous ceux qui choisiront d’y poser leurs oreilles une certaine ouverture d’esprit pour être appréciée à sa juste valeur.



Le cul entre "plusieurs" chaises, la musique de Slope se caractérise par un mélange foutraque de sonorités Funk, Hardcore et Rap aussi délicieuses que complémentaires. De ces guitares métalliques qui cocottent ("Truth Machine", "Purple Me", "Trainsurfing", "I'm Fine", "High Level", "Wag The Dog"...) à cette basse ultra sexy et toute en rondeurs ("Truth Machine" à 1:47, "Purple Me" à 0:41, "I’m Fine", les dernières secondes de "Skunks" ou bien les premières de "Wag The Dog"...) en passant par ce flow chaloupé ou bien encore cette pédale wah-wah servant notamment à entretenir le côté "chill" et cotonneux de certaines séquences ("Purple Me" à 0:41, les premiers instants de "I’m Fine", "Power Shift", "Wag The Dog"...) on ne peut pas dire que Street Heat manque effectivement de groove. Un côté particulièrement accrocheur qui, si vous êtes sensibles à ce genre de douceurs, ne devrait pas manquer de produire l’effet escompté à savoir vous faire remuer du séant et probablement un petit peu plus encore.



Les Allemands auraient pu choisir d’en rester là et ainsi s’acquitter d’un album de Fusion probablement bien meilleur que tout ce qu’ont pu sortir les Red Hot Chili Peppers depuis pas loin de trente ans. Néanmoins, comme je l’évoquais plus haut, Slope intègre de manière plus ou moins bien bordée (mais c’est là également une partie de son charme) tous ces éléments funky à une base Hardcore simple mais particulièrement dynamique et efficace qui va ainsi lui offrir la possibilité de durcir le ton tout au long de ces presque trente-quatre minutes. Outre une production moderne qui va naturellement insuffler force, puissance et lisibilité à l’ensemble, Street Heat se distingue également par son riffing Punk / Hardcore tantôt nerveux ("Truth Machine" à 0:09, "I'm Fine" à 1:12, les premières secondes de "High Level", "Mood Swing 87" à 0:43...) tantôt beaucoup plus chaloupé ("Truth Machine" à 0:26, "I'm Fine" à 1:11, "High Level" à 0:15, "Skunks" à 0:14...), par quelques breaks bien lourdingues ("Purple Me" à 1:56, "Trainsurfing" à 1:40, "Skunks" à 1:03) et plus globalement par son énergie positive, fun et sans prise de tête propre aux scènes Punk / Hardcore.



Alors évidemment, ce premier album n’est pas exempt de (tout petits) défauts (une introduction inutile, un côté un brin foutraque qui pourra gêner les auditeurs les plus attachés aux formats de compositions plus classiques à base de couplets / refrains...) mais franchement ces quelques points sont finalement bien vite balayés face à ces compositions aussi énergiques et rafraichissantes que celles de Street Heat, face à ces prises de libertés revigorantes et jouissives, face à ce groove sexy et délicieux… Bref, dans le paysage actuel tout comme il y a trente-cinq ans, il est bon d’avoir ce genre de groupes capables de sortir des sentiers battus et d’amener les auditeurs sur ce genre de terrains si différents et pourtant si complémentaires. D’ailleurs, si la scène Hardcore n’en manque pas spécialement ces dernières années avec des formations comme Turnstile, Zulu ou Soul Glo, il n’empêche que le cas de Slope reste à part. Un disque frais, cool et addictif qui fait du bien à la scène Hardcore et devrait probablement ravir plus globalement les amateurs de Fusion un brin énervée.

