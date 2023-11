Redmind - Soma Chronique Soma

REDMIND si ce n’est qu’il s’agit d’un quatuor de quadragénaires fans du metal des décennies allant de 80 à 2000, « Soma » étant vraisemblablement leur tout premier album. Si les membres ont déjà eu des expériences musicales en dehors de ce groupe, il n’en ait fait mention nulle part. Il reste que les mecs se présentent aujourd’hui avec neuf compositions brassant un large panel d’influences allant du groove rap metal à la thrash mid-tempo, des effluves de nu metal (« Soma ») ou encore des éléments plus simplement heavy rock à l’image de la power ballade « You’re Boring Me ».



J’espère ne pas faire injure aux musiciens en disant que l’on entend bien qu’ils ne sont pas professionnels et que ce LP est davantage l’aboutissement d’heures de répétition ainsi qu’une bonne façon de décrocher quelques concerts plutôt qu’un moyen de viser une signature et de faire de la musique un gagne-pain. Cependant, l’amateurisme ne signifie pas pour autant l’absence de sérieux. En effet, tout au long de l’écoute, l’auditeur pourra se rendre compte des efforts faits pour, d’une, soigner l’emballage (une jolie pochette dans l’esprit Metal Hurlant, une production propre) et, de deux, peaufiner les morceaux.



A ce titre, même si les genres abordés sont variés, REDMIND conserve une identité qui lui est propre, et ce que l’on soit sur un versant métallique ou plus punk à roulettes, nombre de passages et de mélodies vocales m’évoquant sans conteste l’école Soma » a fait l’objet d’une réflexion poussée avant d’être enregistré. Enfin, la section basse – batterie propose un boulot rigoureux avec notamment une belle mise en avant de la première, ce qui est toujours un plus dans ce registre « groove » qui rendait « Domination Commence » de THE DEFACED si merveilleux.



