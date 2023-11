Returning - Severance Chronique Severance

Cet album contient quatre titres. Si je dissociais les notes de chacun, elles seraient comprises entre 3 et 9 sur 10. Oui, des gros hauts, et des gros bas. Ou plutôt quelques erreurs de choix qui m’ont rendu mitigé sur le total, et qui influent sur la note finale de ce premier essai de RETURNING... La formation est américaine et elle est constituée de deux individus qui veulent pour l’instant laisser planer le mystère sur leur identité : Thuja et Heron. Tout ce que nous pouvons dire d’eux, c’est qu’ils ne paraissent pas être de nouveaux venus dans la scène. Leur musique donne l’impression qu’ils ont de l’expérience aussi bien au niveau de la technique que de la composition. Ces qualités sont évidentes sur ce premier essai, sorti d’abord en autoproduction en février 2023 puis qui a été repéré par le tout jeune label Breath:Sun:Bone:Blood qui le réédite au format CD et K7 en novembre de la même année.



Le style pratiqué est parfaitement fidèle à la nationalité du duo car il s’agit d’un black metal très US, typé cascadian. Les références avouées sont bien claires puisque FAUNA, WOLVES IN THE THRONE ROOM, ECHTRA, ALDA et MARE COGNITUM sont cités. Que des groupes américains ! Et une fois n’est pas coutume, ce n’est vraiment pas par hasard. RETURNING montre en 47 minutes qu’il peut intégrer cette liste et peut-être même détrôner une ou deux de ces références.



Le premier titre est « Path of Ashes ». Il montre d’emblée que nous tenons un groupe au fort potentiel. Ses ambiances créent des paysages sauvages mais magnifiques qui nous emportent bien loin le long de 16 minutes. Ses qualités viennent en partie de parties envolées et éthérées très réussies ainsi que de quelques variations dans le timbre des vocaux qui vont rappeler celui de A FOREST OF STARS ! Ce titre aurait mérité un 8.5/10 si les musiciens n’avaient pas voulu trop l’enrober. Ils le font débuter par 4 minutes d’ambiant sans véritable intérêt, avec uniquement des sons que l’on aura envie de zapper à partir de la deuxième écoute... Les 3 dernières minutes aussi sont juste atmosphériques, avec une guitare acoustique et le bruit du vent qui font atterrir en douceur, mais elles ne rendent pas le morceau ennuyeux. Du coup les 16 minutes se retrouvent bien tronquées à cause de ces deux passages, et c’est ce qui donne l’impression qu’il passe plus vite que prévu. (7.5/10)



Le deuxième titre, « Primal Remembrance », commence lui aussi par des notes de douceur, mais il ne faut cette-ci patienter qu’une minute et quelques pour que le tout s’envole et transporte avec autant d’efficacité que sur le morceau précédent. Il va proposer un break de trois minutes, entre la 7ème et la 10ème minute, mais sans lasser. Au contraire, il parvient à renforcer les ambiances et à ajouter des images en tête, à la manière d’un DEAFHEAVEN, très post-black contemplatif. De beaux vocaux clairs viennent clore ce passage, avant que la tempête revienne, encore plus puissante, le temps de deux dernières minutes intenses. (8.5/10)



Le troisième morceau, « False Light Sickening » est une petite atteinte à ma patience. C’est une piste instrumentale de 5 minutes qui casse totalement la dynamique. Son but était peut-être de nous faire souffler, mais il vient juste nous sortir de l’album. Il ne nous permet pas de souffler en attendant le morceau suivant, il nous endort au lieu de nous faire souffler... Il devient finalement vite désagréable, agaçant car il nous empêche de passer à la suite... (3/10)



Le dernier morceau est mon favori. « Bright Power, Dark Peace » commence tout de suite, sans introduction intempestive. Et il frappe fort, montrant une urgence, une nervosité, un besoin d’exploser. Du larsen y est bien utilisé pour retranscrire ces sensations, tout comme les vocaux et les riffs excités. Et il varie lui aussi les rythmes, avec un jeu de percussions bien amené, presque hypnotique durant quelques minutes. Il contient un deuxième break une nouvelle fois très efficace, et il termine avec une violence surmontée de tragédie douloureuse. Ce titre vit très fort, il transmet beaucoup, il se savoure sans limites. C’est un titre qui me donne envie d’être écouté en boucle. Il me fait même oublier les qualités des deux premières pistes pour devenir le morceau principal de cet album. Il est vraiment excellent et me transporte. (9/10)



J’ai donc évidemment envie de mettre une meilleure note que 7.5/10 à cet opus, et il la mériterait, mais je suis obligé de prendre en compte les quelques défauts. En les gommant pour une prochaine sortie, le résultat sera encore plus constant et du coup plus fort. Pour l’instant cela demeure une découverte à faire d’urgence...

