Superstition - Excruciating Methodology Chronique Excruciating Methodology

death metal et rien d’autre. Pas l’un de ces trucs « slam technical mes roustons core » là, simplement du death, point barre. Je me suis focalisé sur la première pochette dégueulasse remontée par le moteur de recherche, ce seront donc les Croates de SUPERSTITION et leur premier album « Excruciating Methodology » qui égayeront ma journée, à ne pas confondre avec les



Premier LP certes mais la formation existe pourtant depuis 2009, année de sortie de la démo trois titres « Mirrors of Suffering ». Que s’est-il passé entre-temps ? Nul ne le sait mais le groupe poursuit sur sa lancée, le titre « Apparition of Annihilation » apparaissant sur les deux supports. Sinon, mon désir de brutalité rustre non retouchée en laboratoire est-il satisfait ? Totalement. Il est évident que SUPERSTITION navigue pleinement dans les eaux sombres de la division d’honneur mais diable qu’il est bon de se foutre ces huit titres entre les oreilles sans avoir besoin de sortir la calculatrice pour compter les temps, sans se demander si l’on ne va pas blesser les musiciens en émettant une petite critique, sans avoir à se casser la tête sur un concept ésotérique abscons… La pochette est parfaite : gore, infantile, j’ai immédiatement envie d’en savoir plus. Et ce plus, ce sera un parfait mélange entre les débuts de CORPSEFUCKING ART a si bien su restituer avec humour et petites culottes souillées de sang menstruel. C’est exactement le même plaisir que je ressens à l’écoute d’« Excruciating Methodology » que celui que j’ai pu avoir lors de la découverte de « Splatterphobia » : du pur death metal, bien cuit dans son pus, sans fioritures, sans volonté d’esbrouffe tape-à-l’œil, sans virtuosité particulière. Juste des mid-tempos sales avec des traces de thrash au fond du slob, une approche rudimentaire du genre mais avec tout de même pas mal de feeling dans les riffs épais ou encore dans le chant certifié sans retouche, à la différence des gros branleurs du deathcore mainstream. Qu’ils repartent chier dans leur caisse tiens.



