Be Persecuted - III Chronique III (EP)

Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Ils sont enfin de retour ! 14 ans après leur dernier album, les Chinois de BE PERSECUTED reviennent avec de nouvelles compositions ! Alors oui, je sais qu’après End Leaving paru en 2009 il y avait eu une demo en 2010, un split avec MORTIFERA en 2013 et un autre avec BLACK HATE en 2014, mais ils ne contenaient chacun qu’une seule piste ! C’est donc un véritable retour, et je suis tout excité, même si finalement il ne s’agit que d’un EP. Il contient tout de même 27 minutes, qui se décomposent en une introduction de 2 minutes et trois véritables pistes comprises entre 7 et 11 minutes.



Mais pardon, je me suis emballé sans donner les explications d’usage concernant le groupe. Il est donc chinois et il a été à son époque, à la fin des années 2000, un modèle de black dépressif. Il était même l’un des plus grands représentants de son pays, étant parvenu à se faire remarquer et signer par le label allemand culte No Colours Records. Ses qualités ? Faire un black dépressif de qualité, particulièrement inspiré par le génialement torturé SILENCER.



Et le temps a beau avoir passé, rien n’a changé pour BE PERSECUTED, comme s’il avait juste disparu dans une fissure temporelle pour réapparaître en 2023. Les membres sont les mêmes, avec juste de légères évolutions. Le chanteur est toujours Zhao, au timbre extrêmement maladif et capable de transmettre un mal-être profond. Le bassiste est à nouveau Tan, mais il est épaulé par un certain Zhu. Et il y a à nouveau Autism qui se charge de tous les autres instruments, guitares, batterie et clavier, sauf que désormais il a changé de nom et a repris celui de sa naissance : Wu. Pour ceux qui ne le sauraient pas, il a cofondé le label Pest Productions avec Deng, mais il a vite quitté l’affaire avant de recréer Stress Hormones Records, spécialisé dans le vinyle.



Les artistes sont les mêmes. Le label aussi. Et là aussi, c’est une sacrée surprise, parce que No Colours ne fait pratiquement plus dans le neuf et se contente généralement de rééditer ses vieilles gloires... GRAVELAND et NARGAROTH en tête... Il est donc toujours fidèle envers ses vieux amours, et il propose ce III chez lui, quelques mois après une version CD autoproduite. Il a juste rendu le livret accessible aux petits Occidentaux, en changeant les noms de titres en anglais alors qu’ils étaient à la base en chinois, et en mettant les paroles également dans cette langue.



Et musicalement ? J’ai déjà tout dit plus haut. Le groupe est resté fidèle à ce qu’il faisait, et il le fait avec toujours la même qualité. Il reprend effectivement les codes du dépressif des années 2000, mais de la meilleure des façons. La mélancolie est omniprésente, tout comme la douleur, le dépit, la rancœur, l’aigreur et le ressentiment. Difficile pour moi de résister à ces nouveaux morceaux qui me touchent profondément, qui rouvrent des plaies qui n’étaient que partiellement guéries... C’est un retour gagnant, poignant... Bravo à BE PERSECUTED...

2023 - No Colours Records Black Metal Dépressif notes Chroniqueur : 4.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Be Persecuted

Black Metal Dépressif - 2005 - Chine

tracklist 01. Look Afar 02. Wait for None 03. No Return 04. Mourning

Durée : 27:10

parution 19 Juin 2023

