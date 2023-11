Buried Souls - Zone 63 Chronique Zone 63 (EP)

sludge, on ne pouvait que penser à Sweet Daisy ») et leur quatrième album « Lava » (2008). Il faudra désormais aussi faire référence à BURIED SOULS, même si ce dernier développe des côtés bien plus death ainsi que hardcore que son glorieux prédécesseur et qu’il n’adopte pas la lenteur des



Cela n’a donc strictement rien à voir ? Effectivement, rien à voir je le concède, comme nous le comprendrons très rapidement à l’écoute des cinq titres de l’EP « Zone 63 ». D’ailleurs, musicalement, le groupe semble avoir pas mal évolué entre le pourtant récent « Whispers » (2022) et cette sortie car les éléments blackened hardcore ont quasiment tous disparu (si ce n’est peut-être sur « Shadow in the Sky ») au profit d’un renforcement des aspects purement hardcore et death. Du deathcore ? Non, pas pour autant. En effet, le duo pratique une violence sèche via une production brute qui évite les écueils de ce genre honni, à savoir, comme l’écrivent si bien Seth Gueko et 25G dans « Camionneurs » : « Les *** font gonfler leurs roupettes au Sport-Elec ». Alors qu’avec BURIED SOULS, c’est plutôt « Coup d’fourchette, tu te prends une gifle direct ! ». Pas de gros breakdown ou de concours de mèches décolorées ici, on n’est plus sur un saccage en règle à coups de rangers. Des riffs et des rythmiques qui pourraient plaire aux amateurs de PRO-PAIN, notamment sur l’album « The Truth Hurts », un chant qui oscille entre le meuglement et le growl, quelques blasts fulgurants couplés à des mid-tempos casse-tête (« Trapped »), il n’y a guère que le sludge que j’ai cherché sans jamais réellement le trouver.



Nous sommes donc face à des compositions peu techniques, ne faisant appel à aucun solo ou quelconque gimmick, les Suisses ne jurant que par l’épure, l’efficacité, le crochet au menton. Vous pourrez donc dire à juste titre que BURIED SOULS s’inscrit dans un courant déjà surpeuplé où les spermatozoïdes dépérissent par millions mais il y a cependant un touché que je considère comme spécifique à ce pays, une froideur clinique dans l’exécution, une précision (les fameux horlogers, on ne se défait pas si facilement des clichés) qui, sans aller jusqu’à dire qu’elle équivaut à celle d’un



2023 - Indépendant Death Sludge Hardcore notes Chroniqueur : 3.75 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

Death Sludge Hardcore - 2010 - Suisse

formats Digital / 15/11/2023 - Indépendant

nouveaute A paraître le 15 Novembre 2023

tracklist 01. Lost in the Fog (00:46) 02. Zone 63 (02:59) 03. Fuelled by Hate (03:41) 04. Trapped (03:10) 05. Shadow in the Sky (02:54)

Durée : 13:30

line up Yann / Basse

Alex / Guitare

