Alors tu ne connais pas MEPHORASH ! Tu es passé au travers des chroniques et autres commentaires qui l’ont encensé il y a 4 ans ? Eh bien c’est dommage pour toi parce que c’était mérité. Surtout que le groupe suédois existait déjà depuis quelques années, et qu’il avait particulièrement mal commencé. Je ne vais pas aller te conseiller d’aller vérifier, j’aurais trop peur que tu perdes l’ouïe en tentant Death Awakens (2011) et Chalice of Thagirion (2012). Garde tes oreilles intactes pour la suite, pour ce 5ème album intitulé Krystl-Ah, qui monte une nouvelle fois un peu plus haut la barre du travail bien fait.



En fait, la formation n’a cessé de se montrer de plus en plus ambitieuse, et elle ne s’en cache absolument pas. Elle veut proposer une musique à la dure et pure, cherchant un équilibre parfait qu’elle n’est pas loin de trouver. C’est ce qui va surtout donner envie de la comparer à ROTTING CHRIST, qui lui aussi parvient à faire taper du pied tout en faisant voyager l’âme et l’esprit. C’est exactement ce qui est ressenti à l’écoute de cet opus de 67 minutes. On y trouve 6 morceaux longs, aux alentours des 8 minutes de moyenne, et un dernier encore plus long faisant carrément le double. Ils proposent tous une évolution similaire, passant de longs moments éthérés surmontés de choeurs enchanteurs à des parties plus agressives emportées par le timbre démoniaque de Mashkelah M'Ralaa.



Comme avec les Grecs cités plus haut, ce sont des images d’une ancienne civilisation hellénique qui viennent à l’esprit. Ce n’est pourtant pas tout à fait le souhait de MEPHORASH, qui détaille de son côté que son album : « plongera férocement dans une myriade de sujets, allant des mystères du 'Krystl-AH', de la gnose de la lumière et du narcissisme divin à la magie sexuelle tantrique. ». Bon, ce n’est pas ce que j’ai ressenti, sans doute parce que je ne suis pas encore un spécialiste de la magie sexuelle tantrique, mais l’album m’a donné envie de m’y mettre, c’est sûr.



Magnifique. Très bien travaillé. Capable de faire voyager en quelques secondes. Mais voilà... il y a tout de même des passages qui bloquent un peu. Des passages qui sont un peu trop lisses, d’autres qui tournent un peu trop en rond... Des passages qui font sortir de l’hypnose dans laquelle on aurait aimé rester. Ou alors c’est une question d’investissement personnel ? En tout cas je n’arrive pas à vouloir replonger dedans tout de suite. Je sens véritablement qu’il dure plus d’une heure, et il me lasse... C’est finalement ce genre d’albums que je dois plutôt écouter titre par titre, pas d’affilée...

tracklist 01. Krystl​-​Ah 02. Gnosis 03. Catoptrophilia 04. Soma Yoni 05. Chrysallís 06. I Am 07. Mephoriam

Durée : 67:08

