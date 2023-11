Miserere Luminis - Ordalie Chronique Ordalie

Et voici un album qui risque bien de concourir dans la catégorie de l’album de l’année ! Enfin… chez certains, mais pas chez Sakrifiss. Remarquez, je m’y attendais, et si je me suis attelé au groupe c’est juste parce que je suis un ancien fan de GRIS et que j’étais curieux de voir l’évolution prise sur ce deuxième album de MISERERE LUMINIS, l’autre projet de Neptune et Icare. Ils y sont une nouvelle fois épaulés par Annatar, le Monsieur SOMBRES FORÊTS, pour un résultat qui correspond parfaitement à ce que les fans de l’opus éponyme paru en 2009 attendaient.



Le fait est que je suis hermétique à la musique et aux ambiances proposées par les Canadiens. Il y a en fait trop d’éléments qui s’éloignent de ce que j’apprécie pour que je sois emballé. Au contraire, j’ai les oreilles qui bruissent à trop de reprises. Je ne suis pourtant pas réticent à une musique qui déconstruit le black metal pour le refaçonner différemment, pour lui ajouter des côtés post-black ou progressifs. Ce n’est donc absolument pas ce que je reprocherais aux 5 pistes d’Ordalie.



Avant tout, je suis apparemment allergique aux vocaux. Ils prennent un ton, un timbre et des expressions qui me lassent vite. Ils essaient parfois de se rendre pleureurs ou torturés, mais sans me convaincre… J’ai du mal à y croire et je ne suis pas transporté. À mes oreilles, ils sonnent faux parce qu’ils s’écoutent trop. La musique aussi s’écoute trop. Elle sent la démonstration à plein nez et ne me fait pas ressentir de sincérité. Et enfin, que certains passages sont longs ! Surtout les passages instrumentaux qui sont étirés sans raison…



Ainsi, quand le chanteur est présent, il m’agace et quand il se tait trop longtemps c’est la musique qui m’irrite… Je ne suis pas non plus convaincu par la contrebasse de Sylvaine Arnaud… Rien ne va ? Si, si, tout est parfait. C’est juste que rien ne ME va, et que malgré toute ma volonté d’être objectif, je ne peux pas applaudir ce qui me déplait… Je peux par contre lâcher un compliment à la pochette, due à Adam Burke, très actif dans le milieu de l’artwork depuis une dizaine d’années.

