CHIAROSCVRO est le projet black metal d’un seul homme : le Lyonnais Ombra. Après avoir sorti un premier album (« Aux confins ») en indépendant courant 2022, il revient aujourd’hui sous les couleurs de Renégation ».



Il est évident que débuter son LP par « Abjuration (impromptu) », un titre instrumental improvisé au violon, c’est pour le moins culotté. Mais différenciant aussi car l’attention de l’auditeur est immédiatement captée, il se dit qu’il est peut-être enfin tombé sur un truc un tant soit peu nouveau, original… Espoir que les quatre compositions suivantes ne vont pas totalement confirmer. En effet, alors qu’on aurait pu penser que le violon serait un instrument clé dans l’univers du one man band, il n’en est rien. Le registre est pur, sans artifice, une composition telle que « Pendant qu’ils décadaient » me faisant un peu penser aux Canadiens de Dans les bras des immortels » ; « Hantises ») et, dans l’ensemble, à la scène black française traditionnelle.



Ombra s’occupant de tout sauf de la batterie, nous apprécierons qu’il ait fait appel à un musicien de studio (Kampen) plutôt qu’à une programmation car cela apporte toujours un vrai plus je trouve, un touché d’artiste, un feeling d’autant plus crucial que les chansons sont longues (entre six et dix minutes), avec d’importantes plages purement instrumentales qu’une machine aurait sans doute gérées de façon trop mécanique forcément. Sinon, j’ai tout de même bien du mal à me positionner sur cette « Renégation ». Par exemple, je n’arrive pas à accrocher aux vocaux déclamés de « Sur le rivage d’un siècle qui se noie (Requiem pour l’époque) », lui préférant nettement l’attaque frontale très « vieux CHIAROSCVRO s’enfonce dans un black metal rudimentaire, plus je le trouve pertinent et, inversement, plus il tend vers des éléments davantage mélodiques moins j’entre spirituellement dans sa noirceur. Il faut dire que le chant est assez particulier, un croassement qui, s’il a l’avantage de rendre les textes (en français) compréhensibles, peut aussi irriter les oreilles les plus exigeantes.



