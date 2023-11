Sombre Héritage - Inter Duo Mundi Chronique Inter Duo Mundi

Ça ne suffit pas… Mais non, ça ne suffit pas. Il y a une quinzaine d’années, peut-être que cela aurait suffi, mais maintenant il y a tellement de formations qui proposent un niveau respectable qu’il nous est très compliqué de nous extasier pour des compositions certes travaillées, certes honnêtes, mais sans plus… Et ce deuxième album de SOMBRE HERITAGE n’a justement rien de plus que des qualités de base, ce qui ne suffit pas pour se démarquer et donner envie d’être plus écouté qu’un autre… C’est d’ailleurs plus ou moins ce que j’avais déjà critiqué il y a trois ans ici-même, lorsque paraissait Alpha Ursae Minoris, le premier essai :.



Et donc rien n’a vraiment changé. C’est d’ailleurs ce qui fait perdre un demi-point à ce nouvel album pour le faire passer de 7 pour le précédent à 6.5. Sortir un album générique, c’est excusable lorsque c’est la première fois. Cela permet d’apprendre, de se perfectionner, de se trouver. Mais un deuxième album qui reste au même niveau, c’est plus problématique. Alors que l’on avait envie d’être optimiste et de parle de groupe « prometteur », on ne peut qu’être déçu si la suite est exactement du même niveau et n’est pas parvenue à gommer les imperfections…



SOMBRE HERITAGE n’est donc plus du tout prometteur. Il s’enferme au contraire dans un black metal trop respectueux des codes et trop proche de ce qu’ont déjà fait, en mieux, ses compatriotes québécois… Cela n’empêche pas de trouver du plaisir à écouter les 8 nouveaux morceaux, ni de taper du pied machinalement, mais cela ne suffit pas ! On aura du mal à se remotiver pour lancer une nouvelle écoute, et l’on cèdera vite à la tentation de se tourner vers d’autres groupes plus inspirés, plus inspirants. Tout est ici trop juste, trop limite.



Je le répète donc une dernière fois, il y a évidemment des passages qui sortent leur épingle du jeu, mais ils ne deviennent pas déterminants. Le schéma des compositions est de plus toujours trop répétitif de l’une à l’autre, jusque dans la durée des morceaux qui semble avoir été calculée et vérifiée au millimètre près. « Autour de 6 minutes par titre, c’est la règle ! ». Au final, cela aussi rend le tout trop sage, trop poli, et finalement trop prévisible… J’imagine par contre que cela en fait un bon groupe local, qui fera bouger les amateurs de black des environs pour un live aux ambiances survoltées...

