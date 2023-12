Contorted - Deities of Uncreation Chronique Deities of Uncreation (EP)

CONTORTED, une nouvelle entité de death metal en provenance directe de Norvège. Miam ? Oui et non dirait le fameux épicier.



Le quatuor s’est d’abord fait connaître en 2022 grâce au single « Valley of Giants » qui, je le reconnais bien volontiers, était doté d’une pochette absolument sublime dans son esprit lovecraftien. L’EP « Deities of Uncreation » reste dans ce même bon goût : mon œil est de suite attiré par ce contraste entre la luminescence et l’obscur. Mais nous avons beau adoré arborer des t-shirts aux artworks aguicheurs, il reste que pour mériter d’être portés, la formation doit généralement nous en imposer un peu. Est-ce le cas de ces six titres ? Sur le simple plan des références, les Norvégiens se réclament de



Certes, CONTORTED n’est pas un vil plagiaire mais cet EP de vingt minutes n’est pas non plus autre chose qu’une énième dose de death metal générique plutôt axé sur les tempos moyens ainsi que sur les atmosphères avec, à l’occasion, quelques touches techniques intéressantes à l’image du solo de basse à la quatrième minute de « Deities of Uncreation », bien que l’on soit très loin du technical death, la formation développant son style dans un registre bien moins démonstratif. Le tout reste tout de même trop basique voire téléphoné, il n’y a pas de titres particulièrement marquants qui laisseraient à penser que ce nouveau venu pourrait être une pièce maîtresse dans les années à venir, pas de riffs vraiment mémorisables, de mélodies accrocheuses ou de solos enlevés, j’irais même jusqu’à dire qu’un album complet de ce niveau pourrait bien générer quelques bâillements.



