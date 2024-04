Malicious - Merciless Storm Chronique Merciless Storm (EP)

Bien que cette nouvelle offrande ne soit pas plus longue qu’un court morceau de Rock Progressif, il aura quand même fallu un petit peu plus de trois ans aux Finlandais de Malicious pour donner suite à l’excellent Derenged Hexes. Une durée relativement longue pour un retour bien vite torché et une chronique qui elle non plus ne devrait pas être très prolixe (même si à vrai dire je n’en sais rien puisque je n’en suis qu’à l’introduction).



Baptisé Merciless Storm et paru pour la seconde fois consécutive sur le label irlandais Invictus Productions, ce EP composé de quatre nouvelles compositions promet dès son intitulé un retour pour le moins ébouriffant. À vrai dire on n’en attendait pas moins d’un groupe comme Malicious qui pour les quelques cancres qui ont du mal à suivre ou pour ceux qui n’arriveraient que maintenant s’inscrit dans la lignée de formations contemporaines telles que Beyond, Concrete Winds, Vorum ou Degial.



Probablement adeptes de l’adage "on ne change pas une équipe qui gagne", les Finlandais ont une fois de plus confié l’enregistrement, le mixage et le mastering de ces nouveaux morceaux à leur batteur Riku Polameri. Ce dernier accouche à cette occasion d’une production assez proche de celle de son direct prédécesseur même si les guitares se font désormais un peu plus croustillantes et que globalement le rendu est également moins dominant et excessif. Pour ce qui est de l’illustration, les quatre garçons semblent avoir suivi le même précepte en allant solliciter là encore les talents de leur compatriote connu sous le pseudonyme de Coffin Slave Art (Vircolac, Excarnated Entity, Hideous Death, Vitriolic...). Ce dernier nous régale ici d’une oeuvre toujours aussi infernale ne laissant planer aucun doute sur les intentions évidemment malfaisantes de ces Finlandais au nom décidément bien trouvé.



Pas plus vite qu’à fond, Malicious signe sans surprise un retour particulièrement fracassant en usant naturellement de la même formule qu’il y a trois ans. Une recette dénuée de nuances et donc toujours limitée surtout qu’elle s’applique à l’identique d’un titre à l’autre… En effet, si on trouve bien de temps à autre quelques variations dans le tempo, de brefs ralentissements ou des moments un poil plus "aérés" (notamment sur "Merciless Storm" à 0:47 et 1:11 et sur "Invasive Terror" à 1:26 et 2:05), l’essentiel de ces dix minutes et bien évidemment mené le couteau entre les dents. Une intensité débridée servie à travers une déferlante de riffs chaotiques et furieux (encore une fois, l’héritage des premiers enregistrements de Morbid Angel et Necrovore est évident), de solos bordéliques et frénétiques, de blasts et autres frappes soutenues et dépouillées et de hurlements primitifs finalement assez peu variés... Bref, rien de nouveau du côté de Hyvinkää mais comme souvent ce n’est pas moi qui leur en tiendrai rigueur...



Car même si Merciless Storm ne nous réserve effectivement aucune véritable surprise, le résultat n’en reste pas moins particulièrement jouissif si tant est que l’on soit client de ce genre de Death Metal jusqu’au-boutiste expédié systématiquement sous la barre des trois minutes. Il n’a jamais été question avec Malicious de musicalité, de technique ou de mémorabilité mais seulement de chaos et de destruction. Une violence exacerbée et cathartique exprimée à travers une musique animale et primitive à vivre comme un véritable exutoire et certainement pas comme une expérience devant être intellectualisée, scrutée, décortiquée…



Bref, vous l’aurez compris, Malicious ne fait toujours pas dans la dentelle avec ce nouveau bourre-pif aussi intense qu’expéditif. Moi, j’en ai déjà trop dit alors je vous abandonne ici mais soyez certains qu’il n’y a rien de plus à savoir au sujet de ces quatre nouvelles compositions qu’il convient d’appréhender une fois de plus comme de simples défouloirs particulièrement efficaces et rien d’autre.

