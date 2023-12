Sunmancer - Nothing Ever Happens Chronique Nothing Ever Happens (EP)

metalcore, peinant à croire que les codes fermés du style ainsi que sa détestable manie du chant clair lui permettraient de perdurer. Pourtant, il existe encore quelques irréductibles musiciens qui pensent contre vents et marées que mélanger du death mélodique avec des breaks hardcore tout en chantant comme un ado à peine pubère est une bonne idée. Ainsi en est-il des Américains de SUNMANCER qui, pour ce que j’en sais, ce sont formés en 2023 et sortent avec « Nothing Ever Happens » leur premier EP.



Si ce n’est que le logo est plutôt cool avec son je-ne-sais-quoi de rock psychédélique, voilà exactement le genre de disque dont je n’ai rien, mais alors rien, à secouer. Cette musique n’éveille absolument aucun sentiment en moi, à peine une émotion : l’ennui. Profond. Alors, évidemment, le niveau technique est plutôt bon avec notamment une guitare lead bien en verve et de nombreux riffs inspirés par l’école mélo-death suédoise. La voix, quant à elle, évolue dans le registre hurlé habituel façon hardcore, en alternance avec ces fameux refrains popularisés par mathcore qui va bien, un réflexe toujours efficace lorsque l’on veut transformer une rythmique insipide en quelque chose de faussement complexe et réfléchi. Ton plan de guitare est fade ? Bah joue-le à contre-temps mon gars, avec le gros son tu verras ça transcende tout. Et pour peu que tu disposes d’un batteur qui sache bien placer ses coups de caisse claire, c’est le Grammy Awards assuré.



Heureusement, il n’y a que six titres pour une durée inférieure à vingt minutes mais je peine néanmoins à trouver quoi que ce soit de positif à dire sur cette nouvelle formation. Parce que déjà que le style dans lequel elle évolue incarne ce qui est sans doute arrivé de pire au metal ces dernières années, elle en reprend tous les poncifs sans efforts particuliers pour y mettre une touche un tant soit peu personnelle. Et même si je reconnais que les petits clins d’œil à



2023 - Indépendant Metalcore notes Chroniqueur : 2.5 / 5 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Sunmancer

Metalcore - 2023 - Etats-Unis

formats Digital / 24/11/2023 - Indépendant

nouveaute A paraître le 24 Novembre 2023

écoutez Liminal Rift

Descender

Nexus Hive

Revolver

Delirium Redux

Fatalist

tracklist 01. Liminal Rift (03:24) 02. Descender (03:46) 03. Nexus Hive (03:50) 04. Revolver (02:54) 05. Delirium Redux (02:53) 06. Fatalist (03:09)

Durée : 18:36

