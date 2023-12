Cosmic Forest - My Eyes Cold as the Darkest Winter Nights Chronique My Eyes Cold as the Darkest Winter Nights (EP)

Isaro Aprilianto… C’est le nom de l’homme qui se cache derrière cette jeune formation de COSMIC FOREST. Et la première curiosité vient de sa nationalité. Il est indonésien. C’est vrai, ce n’est pas rare du tout de trouver des groupes venus de ce pays mais ils restent particulièrement méconnus dans le monde occidental. Et en plus, lui est encore à part parmi ses compatriotes : il n’officie pas dans le black cru et puant mais propose des atmosphères inspirées par des sensations délicates, par une élévation spirituelle, par une paix intérieure. La comparaison la plus évidente si l’on reste dans les visages connus de sa scène se fera alors avec Ryo, réputé à l’international pour son implication au sein de PURE WRATH. Leurs musiques divergent, leurs sensibilités les rapprochent.



Isaro Aprilianto est vite tombé dans le black metal atmosphérique, et avant de s’investir dans COSMIC FOREST, il a passé toute sa première année COVID à composer pour un premier projet qu’il avait nommé HUSETS NATUR. En une seule année, il en a découlé 4 albums, deux EP et un split. L’artiste ne s’est pas nécessairement lassé de cette passion soudaine, mais il a eu d’autres petites idées musicales, et l’envie de rajouter des images plus spatiales à son univers. C’est ainsi qu’est né COSMIC FOREST en 2021, très vite dévoilé par un premier album en juin. Cet opus est resté assez confidentiel, d’abord en digital puis dans une version cassette qui fut proposée deux mois plus tard par l’Indonésien Ancient Horror Records. Connaissant la suractivité de l’homme, nous attendions une suite très rapidement. Il a finalement fallu attendre car il s’est fait silencieux de nombreux mois, et n’est réapparu qu’en février 2023 avec un EP trois titres ne cumulant même pas 20 minutes. La même petite écurie en a encore sorti la version K7, mais il a tapé dans l’œil d’un plus gros, le Chinois de Pest Productions, qui en a proposé deux mois plus tard une version CD agrémentée de deux titres supplémentaires.



Et je suis bien content de m’être procuré cette version qui atteint ainsi presque 30 minutes car COSMIC FOREST est vraiment doué pour créer des atmosphères fidèles à son nom. Certes, il a un côté « spatial » évident, mais il garde toujours les pieds sur terre… Le « Cosmic » cotoie ainsi très naturellement le « forest ». dans un black metal atmosphérique et mélodique envolé qui nous donne l’impression de parcourir les bois en observant les étoiles. Si les odeurs et les sons viennent de la terre, la vue et l’esprit se perdent dans le ciel.



Le premier et le quatrième titres sont des pistes instrumentales qui mettent en condition et les trois autres sont de magnifiques évasions spirituelles. Ils sont incrustés dee légers claviers qui ajoutent une belle dimension majestueuse à l’ensemble. C’est vraiment délicieux, et on ne peut qu’espérer avoir rapidement une suite, plus longue, encore plus immersive. Vivement. Non, je n’ai pas grand chose à dire de plus, si ce n’est qu’il y a vraiment de bonnes raisons d’aller essayer.

2023 - Pest Productions Black Metal Mélodique

tracklist 01. As the Sky Goes from Dark to Black 02. The Essence to Open Those Gate 03. A Thousand Black Clouds Storm 04. Gloomy Fog and Rain Enveloped the Soul 05. Journey Through My Soul's Infinity

Durée : 26:54

parution 15 Avril 2023

