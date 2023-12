Tol Morwen - Rise of the Fury Chronique Rise of the Fury (EP)

metal est lui aussi victime de cette notion inventée dans les années 90, et particulièrement le viking metal.



TOL MORWEN, qui emprunte son nom à l’univers de Tolkien, nous vient d’Italie. Depuis 2018, année de sortie de son premier EP « Ancient North », il exprime sa fascination de la mythologie nordique au travers d’un death metal (très) mélodique hélas fort éloigné de celui d’un



Déjà, cette pochette… Mon dieu. C’est Rahan au retour d’une chasse à l’ours ? Je trouve l’illustration ultra caricaturale, celles des singles « Fate of Gods » et « Ragnar » étaient bien plus ambitieuses tout en étant dans un esprit similaire. Cela dit, à bien y regarder, elle correspond fidèlement à l’aspect tristounet des cinq compositions, aussi appliquées que convenues et manquant d’à peu près tout : panache, énergie, vitamine, dimension épique, sauvagerie nordique, viande, Skyr, hydromel et j’en passe. Il faudra donc être sévèrement en carence de viking death metal pour se repaître de cette sortie, sa dépouille ne faisant assurément pas une couverture assez chaude pour passer l’hiver.



Alors c’est vrai que présenté comme ça, vous pourriez croire que j’ai une dent contre les Italiens. Il n’en ait rien, je reconnais d’ailleurs un bon boulot réalisé au niveau de la production, notamment concernant la propreté des guitares dont les multiples variations de rythmes sont bien mises en lumière, au détriment de la basse que l’on distingue à peine. Encore un quatre-cordiste relégué à l’arrière-plan. Le chanteur a également le mérite de ne pas en faire des caisses (sauf sur le début d’« Unchained »), évoluant dans un registre growlé audible qui est parfaitement en phase avec le style pratiqué. Le batteur ne brillera pas non plus par sa dextérité, nous sommes sur le strict minimum en la matière, les morceaux ne requérant de toute façon pas un niveau technique supérieur.



Avant d’oublier définitivement TOL MORWEN, je suis cependant allé jeter une oreille curieuse à « Ancient North ». Le line up n’était pas tout à fait le même, avec notamment un certain Mattia au chant mais les titres étaient surtout cent fois mieux ! Plus sombres, avec un super growl bien rauque, des passages épiques, des solos agréables, de la puissance, il s’est passé quoi bordel ! Pourquoi sommes-nous passés de chansons franchement sympathiques, tumultueuses, à cette pate mollassonne qui caractérise le donc bien mal nommé « Rise of the Fury » ? Ma déception n’est que plus grande… Par conséquent, si vous voulez écouter un truc dans la veine du vieux death scandinave, optez plutôt pour le début de carrière. L’appropriation culturelle, ce fléau. Moi, je pensais naïvement que cela ne concernait que les femmes blanches qui prennent des cours de danses africaines ou qui portent une main de Fatma en pendentif voire, telle une Fanny Weil devant David Pujadas, qui emploient des expressions comme « Inch Allah » lorsqu’on leur demande si elles repartent en vacances à La Baule l’été prochain mais non. Leest lui aussi victime de cette notion inventée dans les années 90, et particulièrement le, qui emprunte son nom à l’univers de Tolkien, nous vient d’Italie. Depuis 2018, année de sortie de son premier EP «», il exprime sa fascination de la mythologie nordique au travers d’un(très) mélodique hélas fort éloigné de celui d’un UNLEASHED mais lorgnant plutôt du côté d’ AMON AMARTH , en moins festif et à mon grand désespoir.Déjà, cette pochette… Mon dieu. C’est Rahan au retour d’une chasse à l’ours ? Je trouve l’illustration ultra caricaturale, celles des singles « Fate of Gods » et « Ragnar » étaient bien plus ambitieuses tout en étant dans un esprit similaire. Cela dit, à bien y regarder, elle correspond fidèlement à l’aspect tristounet des cinq compositions, aussi appliquées que convenues et manquant d’à peu près tout : panache, énergie, vitamine, dimension épique, sauvagerie nordique, viande, Skyr, hydromel et j’en passe. Il faudra donc être sévèrement en carence depour se repaître de cette sortie, sa dépouille ne faisant assurément pas une couverture assez chaude pour passer l’hiver.Alors c’est vrai que présenté comme ça, vous pourriez croire que j’ai une dent contre les Italiens. Il n’en ait rien, je reconnais d’ailleurs un bon boulot réalisé au niveau de la production, notamment concernant la propreté des guitares dont les multiples variations de rythmes sont bien mises en lumière, au détriment de la basse que l’on distingue à peine. Encore un quatre-cordiste relégué à l’arrière-plan. Le chanteur a également le mérite de ne pas en faire des caisses (sauf sur le début d’« Unchained »), évoluant dans un registre growlé audible qui est parfaitement en phase avec le style pratiqué. Le batteur ne brillera pas non plus par sa dextérité, nous sommes sur le strict minimum en la matière, les morceaux ne requérant de toute façon pas un niveau technique supérieur.Avant d’oublier définitivement, je suis cependant allé jeter une oreille curieuse à «». Le line up n’était pas tout à fait le même, avec notamment un certainau chant mais les titres étaient surtout cent fois mieux ! Plus sombres, avec un super growl bien rauque, des passages épiques, des solos agréables, de la puissance, il s’est passé quoi bordel ! Pourquoi sommes-nous passés de chansons franchement sympathiques, tumultueuses, à cette pate mollassonne qui caractérise le donc bien mal nommé «» ? Ma déception n’est que plus grande… Par conséquent, si vous voulez écouter un truc dans la veine du vieuxscandinave, optez plutôt pour le début de carrière.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE