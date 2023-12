Bergrizen - Die Falle Chronique Die Falle

ELFFOR, c’est cette fois-ci BERGRIZEN qui nous fait le coup ! Lequel ? Celui du « je sors un album miteux et quelques mois après j’en sors un bien meilleur ! ». C’est sûr qu’après avoir mis son nez dans une litière, on trouvera que même un fast-food a une odeur divine… C’est ce qui s’était passé et que j’avais signalé avec l’Espagnol, mais c’est encore pire ici ! Pour ELFFOR, la note était passée de 6 pour The Wintery Warrior Spirit sorti en février à 7.5 pour The Black Sentinel paru en juin. Eh bien là, attention les mirettes : j’avais mis un terrifiant 3.5 à Die Falle en décembre ! Normal, tout a changé en trois mois. Ou plutôt tout est revenu à sa place et au niveau stratosphérique d’autrefois !



Je rappelle d’ailleurs que 9/10 était déjà la note que j’avais attribuée en 2017 à

1. Je n'oublie pas

2. Je ne pardonne pas

3. Le meurtre rituel (ouverture des portes)

4. Le piège (Le randonneur 3)

5. Nuit d'hiver enneigée



Ce qui me tue dès la première composition, c’est qu’elle rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le metal y est fonceur et dévastateur mais soutenu par des mélodies mélancoliques qui font mouche. Et puis il y a un violon qui apparaît et qui transcende tout. Qu’il est magnifiquement incorporé à l’ensemble ! Qu’il apporte la touche de douceur idéale pour faire l’équilibre avec les vocaux rageurs de Myrd'raal ! 10 minutes qui passent très vite, et qui seront suivies par 4 autres morceaux tout aussi efficaces.



« Ich vergebe nicht » évolue intelligemment, commençant avec un rythme plutôt lent pour ensuite enchaîner des accélérations et des ralentissements. Il en ressort l’impression de sentiments refoulés, que l’on essaie de contrôler ou de ne pas montrer, mais qui finiront quoi qu’il en soit par exploser. Mais le meilleur moment de l’album est sans doute « Die Falle (Der Wanderer 3) ». Ses claviers transpercent le cœur instantanément. Très beau moment d’émotion !



Il n’y a vraiment rien à jeter sur ce nouvel album. Du début à la fin il nous prend aux tripes, il nous secoue, il nous touche… Même le dernier titre passe sans souci alors qu’il s’agit d’un instrumental épico-ambiant de 5 minutes. Il faut dire que les 35 minutes qui viennent de passer étaient tellement ultimes qu’on l’écoute sans rechigner, comme l’on regarde un générique de fin sans le regarder véritablement mais juste en se remémorant ce que l’on vient de voir… Excellent travail de la part du patron et de ses sbires, qui méritent d’ailleurs d’être au moins cités. DMNT (guitares), Vitaly Dubel (guitares), Andrey Khomenko (basse) et Roman Korotkov (batterie / percussions). A noter aussi l’intervention d’Olgerd de KRODA pour des claviers et d’Ogrim de STRYVIGOR pour les guitares sur un morceau.



Ceux qui avaient déjà préparé leur top annuel n’auraient pas dû. Décembre est riche en bons albums, et on va en reparler très vite avec WHITE DEATH et HEIMDALLS WACHT. Non mais c’est une nouvelle mode ou quoi ? Après, c’est cette fois-ciqui nous fait le coup ! Lequel ? Celui du « je sors un album miteux et quelques mois après j’en sors un bien meilleur ! ». C’est sûr qu’après avoir mis son nez dans une litière, on trouvera que même un fast-food a une odeur divine… C’est ce qui s’était passé et que j’avais signalé avec l’Espagnol, mais c’est encore pire ici ! Pour, la note était passée de 6 poursorti en février à 7.5 pourparu en juin. Eh bien là, attention les mirettes : j’avais mis un terrifiant 3.5 à Orathania en septembre et je casse le plafond avec un 9 pouren décembre ! Normal, tout a changé en trois mois. Ou plutôt tout est revenu à sa place et au niveau stratosphérique d’autrefois !Je rappelle d’ailleurs que 9/10 était déjà la note que j’avais attribuée en 2017 à Der unsterbliche Geist , et que c’est donc avec une énorme satisfaction que je retrouve des ambiances similaires et une très belle créativité. Donc au revoir les compositions ambiant instrumentales d’il y a quelques mois et rebonjour les vrais perles de black metal atmosphériques, celles qui emportent l’âme et l’esprit, celles qui savent toucher au plus profond du cœur en jouant avec toutes sortes de sensations. Cet album est tellement magnifique, et cela dès le début. Le nom du premier morceau met d’ailleurs la puce à l’oreille sur le contenu, comme les suivants d’ailleurs. Ils sont tous en allemand, et en voici la traduction :Ce qui me tue dès la première composition, c’est qu’elle rentre tout de suite dans le vif du sujet. Le metal y est fonceur et dévastateur mais soutenu par des mélodies mélancoliques qui font mouche. Et puis il y a un violon qui apparaît et qui transcende tout. Qu’il est magnifiquement incorporé à l’ensemble ! Qu’il apporte la touche de douceur idéale pour faire l’équilibre avec les vocaux rageurs de Myrd'raal ! 10 minutes qui passent très vite, et qui seront suivies par 4 autres morceaux tout aussi efficaces.« Ich vergebe nicht » évolue intelligemment, commençant avec un rythme plutôt lent pour ensuite enchaîner des accélérations et des ralentissements. Il en ressort l’impression de sentiments refoulés, que l’on essaie de contrôler ou de ne pas montrer, mais qui finiront quoi qu’il en soit par exploser. Mais le meilleur moment de l’album est sans doute « Die Falle (Der Wanderer 3) ». Ses claviers transpercent le cœur instantanément. Très beau moment d’émotion !Il n’y a vraiment rien à jeter sur ce nouvel album. Du début à la fin il nous prend aux tripes, il nous secoue, il nous touche… Même le dernier titre passe sans souci alors qu’il s’agit d’un instrumental épico-ambiant de 5 minutes. Il faut dire que les 35 minutes qui viennent de passer étaient tellement ultimes qu’on l’écoute sans rechigner, comme l’on regarde un générique de fin sans le regarder véritablement mais juste en se remémorant ce que l’on vient de voir… Excellent travail de la part du patron et de ses sbires, qui méritent d’ailleurs d’être au moins cités. DMNT (guitares), Vitaly Dubel (guitares), Andrey Khomenko (basse) et Roman Korotkov (batterie / percussions). A noter aussi l’intervention d’Olgerd depour des claviers et d’Ogrim depour les guitares sur un morceau.Ceux qui avaient déjà préparé leur top annuel n’auraient pas dû. Décembre est riche en bons albums, et on va en reparler très vite avecet

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Purity Through Fire Black Metal notes Chroniqueur : 9 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Bergrizen

Black Metal - 2007 -

nouveaute A paraître le 21 Décembre 2023

écoutez Ich vergesse nicht

tracklist 01. Ich vergesse nicht 02. Ich vergebe nicht 03. Der rituelle Mord (Öffnung der Tore) 04. Die Falle (Der Wanderer 3) 05. Verschneite Winternacht

Durée : 41:07

voir aussi Bergrizen

Der unsterbliche Geist

2017 - Purity Through Fire Bergrizen

Orathania

2023 - Purity Through Fire

Essayez aussi Angantyr

Hævn

2007 - Det Germanske Folket Vananidr

Road North

2019 - Purity Through Fire Brume d'Automne

Brume d'Automne

2012 - Sepulchral Productions Judas Iscariot

Distant in Solitary Night

1999 - Moribund Records Fyrnask

Fórn

2016 - Ván Records