Night In Gales - The Black Stream Chronique The Black Stream





Presque trente ans que cela dure et cela ne risque pas de changer pour les frères Basten (à la production ici), un pur death mélodique suédois à l’ancienne, sans artifice (claviers ou chant clair, enfin presque, le très discret “Laughter Of Madness”) ou quelconque expérimentation. Retour à ce style épuré du milieu des années 90, “sincère” et glacial (rappel des oubliés Eucharist, A Canorous Quintet, Gates Of Ishtar). La dominante demeure clairement “incisive” et “direct” (double pédale velue) dans le pur esprit melodeath teuton (l’introduction acoustique du morceau éponyme de côté), dans un format compacté (morceau de 4 minutes en moyenne), des mélodies simples, entêtantes et frissonnantes que l’on retrouvera sur chaque morceau de l’album. Dès l’ouverture “Tears Of Blood”, la très catchy “Transition To Doom”, “Final Place” ou encore “Return To Chaos” (au solo classieux). On notera une fin d’album un peu moins accrocheuse que le reste mais globalement une exécution hors pair… Dont on ne retiendra finalement pas grand chose. Trop classique et sans sursaut, ce Black Stream risque de prendre la poussière, si ce n’est apparaître de temps en temps sur votre playlist Spotify générée automatiquement.



Il y a des passions qui ne fléchissent jamais. Pour les Allemands de Night In Gales et comme beaucoup d'autres (dont moi), le death mélodique de Goteborg est une histoire d'amour qui dure depuis bien longtemps (1995 pour eux). Une histoire malheureusement sans réel retour et ça malgré des débuts chez l'imposant Nuclear Blast. Un statut de "second couteau" immuable mais pour autant Night In Gales n'en démord pas, revoilà la bande pour un huitième album, trois ans après un mitigé Dawnlight Garden (le réenregistrement "A Spark in the Crimson Eclipse" éclipsant tout le reste), toujours accompagné de Dan "Gud" Swanö pour le mixage/mastering, Costin Chioreanu pour l'artwork et le label rétro "nineties" Apostasy Records.

Ce n'est toujours pas avec cette nouvelle offrande que Night In Gales arrivera à marquer son auditoire mais qu'importe, l'aura du death mélodique suédois des prémices y est omniprésente. Une efficacité légèrement moindre que sur le retour The Last Sunsets mais des compositions plus travaillées. Sauf qu'une fois l'album terminé, une seule envie, ressortir ses classiques de l'étagère… Au détriment de la discographie des Allemands. On attend la réponse de leurs camarades Nyktophobia ou Fragments Of Unbecoming.

