Bon, j’ai pris le temps. J’ai acheté et reçu cet album le 6 octobre 2023, et c’est plus de deux mois après que je décide d’en parler comme il se doit. Entre temps, le forum de Thrashocore s’est bien emballé à son sujet et j’ai un peu l’impression d’arriver après la guerre. Mais bon, il doit bien y avoir quelques personnes qui sont passées à côté. Et puis vu la qualité de l’opus, il devrait rester dans les mémoires. Du coup, parlons-en. Et profitons-en pour présenter à nouveau la formation aux petits ignares.



La plupart l’ont remarqué, un avertissement accompagne cette chronique. Le fameux avertissement qui est obligatoire lorsqu’un groupe est affilié à des idées ou à des concepts NS. Et si certains cas sont parfois litigieux, il n’y a avec KAEVUM aucun doute possible. Thématiques, paroles, visuels, logo… Même le label est spécialisé dans le genre puisqu’il s’agit encore une fois de Darker Than Black Records, maison qui a collectionné les groupes contenant le mot « Aryan » avec ARYAN ART, ARYAN FOREST, ARYAN BLOOD ou encore ARYAN ROGUE. Il n’accueille pas que des groupes de cette frange, mais sa liste est tout de même bien fournie avec DARK FURY, NORDVREDE, DER STÜRMER, THOR’S HAMMER… Bref, KAEVUM mérite sa notification, bravo ! Par contre, il fait partie de ces groupes dont certains pardonnent l’orientation, arguant que « la musique est au-delà » et que celle de ces Norvégiens est « un bon cran au-dessus de la masse ». Déjà, le premier album paru en 2011 avait réussi à mettre toute la scène d’accord. Ce Natur est resté dans beaucoup de mémoires, faisant de ses géniteurs l’une des formations les plus attendues, les plus espérées. On craignait d’ailleurs qu’elle ne revienne plus car il aura fallu dix ans pour que de nouveaux titres apparaissent. C’était en 2021 avec un EP d’une vingtaine de minutes. Et voici donc en 2023 le véritable retour, avec un album complet. Après la Natur, place à la Kultur !



Et avant tout, un énorme changement est à signaler, car il impacte complètement les compositions du groupe. C’est le départ du chanteur précédent, Nordhauk, remplacé par une voix très charismatique, mais également décriée, celle de NordMann (Normann). Je dois admettre que ce recrutement m’a particulièrement excité car cela fait des années que je vante ses qualités dans mes chroniques de SKAUR ! Il a une bonne technique, mais il n’a surtout aucune retenue, et se permet des timbres surprenants, voire de lancer subitement des aigus stridents. Il peut en faire trop, mais c’est tellement plus jouissif que ceux qui n’en font pas assez… Au sein de KAEVUM, il reste lui-même et il apporte donc des nuances qui n’y existaient absolument pas auparavant. C’est lui qui assure principalement le spectacle et qui vole quoi qu’il en soit la vedette aux autres musiciens. Il faut reconnaître qu’il sublime tout simplement les compositions grâce à ses cris, à ses gloussements, à ses raclements de gorge... Comme chez SKAUR en fait…



Sauf qu’ici, la musique n’est pas comme chez SKAUR tournée vers un black ultra mélodique. Elle s’applique surtout à trouver l’équilibre entre des passages très agressifs et conquérants et d’autres plus atmosphériques et tourmentés. Les ambiances nous emportent directement dans les contrées dévoilées sur le visuel de la pochette, et ne nous lâchent plus durant 37 minutes. C’est court ? Assurément, mais c’est suffisant pour convaincre et satisfaire…Et sur le forum de Thrashocore, l’engouement a été très net :



Sagamore : « Extraordinaire. Album incroyable. Le sang porté à ébullition. ».

Mhaggot : « J'avoue, celui-là miam-miam ! ».

KHÂ-O : « Vu ton enthousiasme j'ai tenté l'expérience et franchement c'est une belle petite claque ».

Sikoo : « Ça faisait un moment que je voulais l'écouter, album grandiose que j'ai vite envie de régulariser. ».

KHÂ-O : « Magnifique, merci aux membres de ce forum pour la découverte. »



Par contre, il y a quelques réactions négatives, et il ne faudrait pas les ignorer, comme celle de MédisanteMédusa qui a plus de difficultés avec les démonstrations du chanteur. Son argumentaire :



« Quitte à rompre avec le consensus relatif des membres du forum sur ce "Kultur", je trouve au final le disque super médiocre.

Un pseudo lyrisme obèse, un chant qui en rajoute des tonnes et des caisses alors qu'on sent la fragilité vocale du mec qui se jette dans des acrobaties "Cirque du Soleil Noir" pas toujours maîtrisées. Je me surprenais parfois à sourire alors que Jean-Michel NordMann (c’est bon, on t’a reconnu Norman) était en train de m'expliquer très sérieusement à grand coup de râles, sanglots, raclements et hurlements à quel point Birgit la fermière au lait cru lui manquait. Reste sur tes gutturales/hurlements et évite le chant clair, surtout dans les aigus, Norman, par pitié. Ou tune dans les graves tes vocales comme sur « Goyim Blood ». C’est ridicule mais ça fait son petit effet.

Et cette putain de manie régulière du batteur à marquer les temps (tous les temps !!! 1, 2, 3, 4… au charley, aux baguettes ou à la grosse caisse).

Pas saisi le fond du truc même si je vois bien là où Kaevum nous embarque. Après je me demande si le côté plus direct de "Natur" n'était pas préférable à ce "Kultur" bien indigeste.»



Ce à quoi le célèbre Sagamore répond :

« Perso, je trouve que le chant qui en fait des caisses contribue à ce côté "romantique" qui me touche terriblement (me rappelant Caverne, notamment). C'est parfois pas maîtrisé mais ça confère au disque un charme exceptionnel, parce que c'est direct, spontané, un peu brut de pomme, le mec cherche pas à tricher ou à ce que ça sonne bien, il crache. Le truc m'a surpris aussi à la première écoute mais finalement, j'adore. On est d'accord sur le démarrage de "Goyim Blood" en tout cas, ça marche du feu de Dieu - bon vu le titre de la track, on sait direct ce qu'ils ont cherché à faire, les gaziers.»



Pour le marquage des temps, je crois que c'est juste parce que le disque a été enregistré live. J'ai pas poussé le vice à contrôler le bpm pour voir si ça bougeait, mais ça ne me gêne pas, perso. »



2023 - Darker Than Black Black Metal

Kaevum

Black Metal - 2007 - Norvège

écoutez Ledestjernens undergang

01. Pan: D.G.I.N 02. Gold mit uns 03. Sein zum tode 04. En shekel for vaar skjebne 05. Goyimblood 06. Ledestjernens undergang

Durée : 37:24

parution 27 Mai 2023

thrashothèque 3 personnes possèdent cet album

