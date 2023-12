Joe La Mouk - Au top du stress Chronique Au top du stress

JOE LA MOUK ! Putain ce titre d’ouverture ! Si tu imaginais un riff aussi épais que du CADILLAC, tout ça poussé par l’empressement d’un homme foudroyé par une chiasse monumentale et qui peine à défaire son bénard, tu aurais alors une petite idée de la réussite absolue qu’est ce morceau.



« Au top du stress » est la huitième sortie discographique d’un groupe qui ne se revendique que du non-sens et de l’humour pipi caca. Il suffira d’ailleurs d’écouter « Thomas Pesquet » pour le comprendre, ça parle de chier dans l’espace, le concept est évidemment génial. Mais ce n’est pas que pour cela que c’est génial. Foutre deux fois de suite le même titre de quarante secondes (« On va boire des bières »), ça aussi c’est une excellente trouvaille ! Direct chanson culte en plus ! A moins que ce ne soit pas tout à fait la même ? Il y a une faute d’orthographe sur l’une des deux (« On va boires des bières »). D’ailleurs, ce n’est pas la seule (« Régression permanante », « Ambiancer scatophile »), c’est évidemment voulu, on n’écoute pas JOE LA MOUK pour parfaire son vocabulaire.



Bien sûr, le pipi, le caca, le zizi, les touffes, cela fait rire. Pourtant, je ne dirais pas que les Français sont des marrants. Ce n’est pas du punk hardcore très énervé et, en cela, cette sortie me semble marquer une rupture avec les albums précédents. La violence rageuse est constante, le style plus affirmé ou, tout du moins, resserré autour d’une base extrême qui avait déjà été explorée sur « Fuck the Money » par exemple mais où l’on sentait encore que c’était plus une expérimentation, un délire, qu’autre chose. Donc, clairement, la maîtrise du genre me semble ici totale, les côtés « déconneurs » du passé étant totalement gommés.



2023 - Indépendant Défouloir Punk notes Chroniqueur : 7.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Joe La Mouk

Défouloir Punk - 2007 - France

formats Digital / 12/08/2023 - Indépendant

écoutez Pas Content

Angoisse Parking

Conspiration

Thomas Pesquet

Regression Permanante

On va boires des bières

On va boire des bières

Ambiancer scatophile

vidéos Thomas Pesquet

Joe La Mouk

Extrait de "Au top du stress"

tracklist 01. Pas Content (01:56) 02. Angoisse Parking (01:28) 03. Conspiration (03:21) 04. Thomas Pesquet (01:27) 05. Regression Permanante (02:02) 06. On va boires des bières (00:40) 07. On va boire des bières (00:40) 08. Ambiancer scatophile (02:12)

Durée : 12:26

parution 12 Août 2023