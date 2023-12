Embrace Your Punishment - Made Of Stone Chronique Made Of Stone

Je ne vais pas vous mentir, même si j’avais déjà vu passer par ci par là le nom d’ Embrace Your Punishment, je pense que je n’avais jusqu’alors jamais posé une oreille sérieuse sur les productions précédentes du groupe (chose réparée depuis), les Valenciennois ne sont pourtant pas des lapins de six semaines avec bientôt quinze ans d’existence et un troisième album au compteur. Cela me parait presque aberrant en y repensant aujourd’hui, moi qui suis pourtant extrêmement friand de tout ce qui façonne la musique des Français, à savoir de la brutalité, des influences hardcore et une bonne dose de groove (ou comme ils le disaient eux-mêmes dans l’interview d’octobre 2022 par notre maitre Chri$ « on joue du brutal groovy death/hardcore »). Il était donc grand temps pour moi de corriger cette erreur impardonnable et quoi de mieux qu’un nouvel opus pour cela ?!



Venant ponctuer une première tournée européenne en compagnie de Malignancy, Kanine et Viscera Trail, « Made Of Stone » marque une étape importante dans la carrière des Nordistes avec qui plus est une signature sur le label Tchèque Lacerated Enemy Records. Pas intérêt à se louper donc. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le contrat est totalement rempli. Solidement appuyé sur une production béton, puissante sans paraitre trop synthétique, ce nouveau full-length est une bonne petite fessée de A à Z, quand bien même la recette est bien connue et les influences évidentes, nous y reviendrons. Mélangeant allègrement une grosse base brutal death avec quelques éléments slammisant et influences hardcore assumées, ce troisième rejeton se place sous le signe d’une efficacité de tous les instants. Mise à part l’interlude mélodique « Made Of Stone part II » tout n’est que tartinage en règle, clairement Embrace Your Punishment ne fait pas dans la dentelle. Du départ tonitruant « Nemesis » et ses deux minutes punitives à la clôture sur l’excellente (et bien représentative de toutes les facettes du combo) « The Ones Above Us », préparez-vous pour un peu plus d’une demi-heure de gros riffs de bucheron appuyés par une section rythmique en mode Panzer. Du gros blast par palettes, des breaks plus ou moins lourds à tendance mosh (« Aeons Of Fire » à 1’55,) ou slam (« Oppression » à 1’15) et passages plus teintés d’influences hardcore (l’accélération de « Made Of Stone part I » ou « Worthless Hound » à 1’05) voire un poil de thrash (« Unconquered » à 27’’) et un chant alternant malicieusement entre l’ultra guttural (miam ce petit gerbouillis à 2’05 sur « Made Of Stone part I ») et l’éructé, les Frenchies tapent dans le mille en gardant toujours l’efficacité et la science du groove comme ligne directrice. Car oui, les onze titres proposés ici ont beau faire parler brutalement la poudre (et pas qu’un peu), l’album regorge de moments de bravoure ultra brise-nuque à faire headbanguer un décapité («Unconquered » à partir de 18’’ puis à 1’57, le début de « Above Creation » ou celui de « Fury Of The Fates » puis ce passage redoutable à 1’36). Aucune sortie de piste à déplorer ici (des harmoniques mais pas toutes les quinze secondes), tout au plus pourra-t-on regretter une « Minotaur’s Wrath » un chouïa en-dessous du reste pour être vraiment tatillon.



Evidemment, comme évoqué plus haut, Embrace Your Punishment pourrait difficilement cacher ses influences, au premier rang desquelles trônent les patrons de Dying Fetus dont l’ombre plane tout au long de l’écoute, avec cette mixture groovy de brutal death mâtiné de hardcore. C’est parfois le Benighted époque « Identisick » / « Icon » qui vient en tête ou encore les Allemands d’Acranius.



Et en parlant de Benighted, évoquons donc les guests ici présents. Car non content d’avoir sorti un très bon album, le quatuor s’est payé le luxe de quelques invités et pas des moindres, jugez plutôt : Jason Netherton, Kirk Windstein et Julien Truchan. Excusez du peu ! Si le feat de l’ex-Dying Fetus passe comme papa dans maman, c’est celui (peut-être plus surprenant) du leader de Crowbar qui tire son épingle du jeu, aidé en cela par un titre un brin plus rampant et vicieux que le reste qui lui sied à merveille. Quant à notre Julien national (qui doit en être à son millionième featuring et dont on reparlera également dans la chronique du dernier Gutslit) il nous gratifiera de ses habituels Reeeee Reeeeee sur une « Exterminate The Threat » à la brutalité décomplexée.



Les rageux argueront que Embrace Your Punishment n’a rien inventé et que la même recette est répétée à l’envi (et ils n’auront pas totalement tort), il n’en reste pas moins que « Made Of Stone », sans prétention de vouloir réinventer quoi que ce soit, reste une sacrée branlée, d’une efficacité redoutable et indubitablement l’une des meilleures sorties métal extrême français de 2023. Nos ch’tis peuvent donc être fier tel Atlas qui orne la pochette d’un album que l’on pourrait presque qualifier de titanesque.

