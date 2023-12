Krieg - Ruiner Chronique Ruiner

KRIEG est un groupe fascinant. Mais ce n’est pas le seul adjectif qui me vient à l’esprit quand je pense à lui. KRIEG est respectable, vénérable, intègre, surprenant, intemporel et charismatique... Ça fait beaucoup ! Et je peux même ajouter une autre description : KRIEG est un groupe à la longévité exemplaire. Effectivement c’est en 1994 qu’il a d’abord vu le jour, sous le nom d’IMPERIAL et sous la gouvernance d’Imperial, ancien surnom utilisé par Jameson. En 1997, il a décidé de rebaptiser sa formation KRIEG et de s’entourer de musiciens, qui ne feront pas vraiment long feu à ses côtés. Il faut dire qu’il a toujours fait appel à des musiciens compétents déjà bien occupés avec d’autres groupes et qui ne pouvaient pas nécessairement s’investir sur la durée. On citera entre autres le batteur Winterheart (STERBEND, HEIMSDALLS WACHT...), l’autre batteur Chris Grigg (WOE, GLORIOUS DEPRAVITY..), ou encore le guitariste / chanteur Satanic Tyrant Werewolf (SATANIC WARMASTER, VARGRAV, GRIEVE, GESTAPO 666…). Du beau monde qui prouve que Jameson a toujours apprécié partager et collaborer avec des gens de la scène metal. Il avait d’ailleurs lui-même intégré un moment NACHTMYSTIUM, et il avait surtout été l’un des artisans de l’aventure du groupe all-stars TWILIGHT. Il est le seul à y être resté du début à la fin, de 2004 à 2014. Ah là là, les frissons en repensant au premier album qui avait vu s’assembler notre homme avec Wrest de LEVIATHAN, Malefic de XASTHUR, Hildolf de DRAUGAR et Blake Judd de NACHTMYSTIUM ! Le line-up surexcitant !!!



Enfin, il faut que nous revenions à KRIEG, et au temps présent. J’expliquais que les membres ont changé à de nombreuses reprises, mais voilà, une certaine stabilité semble enfin avoir été trouvée ces dix dernières années. Vous vous souvenez de l’album précédent sorti il y a déjà 9 ans ? MOROS), et les guitares lead pour Alex Poole (RINGARË, SKAPHE, CHAOS MOON). Les deux derniers musiciens n’étaient pas sur Transient, mais ils ont intégré la formation peu après sa sortie, ce qui en fait tout de même des semi-anciens. Il s’agit du guitariste Shawn Riley (RUMPELSTILTSKIN GRINDER) et du bassiste Bill Durant (SCORCHED). A ces cinq individus, n’oublions pas la petite cerise sur le gâteau, Lotus Throne, membre de WOLVHAMMER, a composé l’outro du titre « The Lantern and the Key » qui clot l’album.



Voilà déjà tout ce qui est important de savoir quand on s’intéresse à KRIEG en 2023. Plus de 30 ans de carrière et un 8ème album qui arrive après 9 ans d’attente. Et ce qui est certain, c’est que le groupe mérite toujours autant les adjectifs que je citais dans le premier paragraphe. Ruiner, qui est dédié au graphiste autrichien Thomas Reitmayer mort d’une crise cardiaque en 2020, présente en 40 minutes le visage que l’on connaît et que l’on apprécie de KRIEG. Son black metal y est classique mais efficace. Il parvient à installer des ambiances malsaines tout en glissant subtilement les mélodies qui vont titiller les oreilles. On deviendra ainsi très vite familier avec les compositions, « Bulwark », « No Gardens Grow Here », « Red Room », qui appuient instantanément sur le petit interrupteur « plaisir » de notre esprit. Je pourrais presque citer tous les morceaux, tant ils ont tous leur petit moment réussi, leur riff personnel. KRIEG est toujours aussi excitant ! Mais alors quoi ? Pourquoi ma note ne dépasse pas 7.5/10 ? Parce que c’est normal que KRIEG ait ce niveau. On attend au moins ce genre de titres sur un de ses albums. Mais on sait aussi qu’il peut faire mieux, qu’il a fait mieux. On attend donc qu’il se surpasse, et là, il ne se surpasse pas. Du coup, si l’on veut rester logique en notant les autres albums de la discographie de l’Américain, on ne pourra pas monter beaucoup plus haut. Si c’était un autre groupe qui nous avait pondu Ruiner, nous aurions sans doute applaudi plus chaudement, et nous aurions frétillé plus sauvagement. Le barème est donc différent, et il ne faudra pas l’oublier. Un 7.5 de KRIEG, c’est un 8.5 pour un autre groupe. Illogique ? Pas grave, l’important c’est de comprendre qu’il faut quoi qu’il en soit cet album dans sa collection ! est un groupe fascinant. Mais ce n’est pas le seul adjectif qui me vient à l’esprit quand je pense à lui. KRIEG est respectable, vénérable, intègre, surprenant, intemporel et charismatique... 2023 - Profound Lore Records Black Metal

plus d'infos sur Krieg

Black Metal - 1997 - Etats-Unis

tracklist 01. Bulwark 02. Fragments of Nothing 03. Red Rooms 04. Solitarily, a Future Renounced 05. Manifested Ritual Horror 06. No Gardens Grow Here 07. An Execution in the Kingdom of Ideas 08. The Lantern and the Key

Durée : 39:31

parution 13 Octobre 2023

