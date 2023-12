Nephilim's Noose - Blood Chants of Impiety Chronique Blood Chants of Impiety

On ne peut pas dire que les Canadiens de Nephilim’s Noose soient très connus sur la scène death doom. Créé en 2018, le combo n’a pourtant pas chômé, qui a déjà sorti un premier effort longue durée (Rites of a Death Merchant) en 2019, deux single et un split avec Immortal Force, un tout aussi obscur groupe de death canadien.



Blood Chants of Impiety est ainsi son second effort longue durée : 41 minutes, 4 titres aux alentours de 10 minutes, un classique du genre.



Drown the Baptist // Sink to the Void donne le ton. Profond, guttural, explorant les abysses, ce premier titre est un modèle du genre. Son intro un brin horrifique laisse planer une menace qui ne devient réalité que passées quelques minutes où un martèlement sourd, digne des mines de la Moria, résonne. La guitare s’inscrit dans la même veine, ultra lourde et claquante à la fois, comme de l’acier frappant une enclume. Tendu, sombre et menaçant, le départ de Drown the Baptist // Sink to the Void est prenant et asphyxiant. La rythmique déstabilise tant elle semble toujours à contre-temps, pour un effet étrange et dérangé.



La force du combo, outre ses structures torturées, tient dans le mélange des genres : extrême doom pour l’essentiel, relativement old school, black aussi, rituel un peu, death beaucoup. C’est gras mais délié en même temps, c’est maitrisé mais chaotique à la fois, avec parfois un éclair apporté par une dissonance ou une accélération venue des profondeurs, juste entrecoupée de sons de cloches lointaines (Drown the Baptist // Sink to the Void, vers les 7’20, puis en répétition jusqu’à la fin du titre). Le son est étouffé, chaud et asphyxiant, qui ne laisse filtrer aucune lumière, aucune respiration.



L’enchaînement avec Cloaked in Chains // The Sanguinary Altar est tout aussi suprenant, qui égrène ses notes aériennes avant de vite replonger à son tour. La rythmique à contre-temps est toujours présente, comme les arrangements subtils sur la batterie. Plus groove, ce second titre avance dans des zones plus connues, plus clairement sludge, « vieux doom », mais sans se départir de petites surprises, comme cette accélération subite au bout de 2 minutes, complétement étouffée par ce son caverneux et cette voix qui semble tout droit sortie des tréfonds de la Terre. C’est fouillis et incroyablement structuré en même temps. La batterie sonne comme une boite à chaussures par endroits et comme une peau noble par d’autres. Insaisissable, la musique des Canadiens l’est assurément. Elle échappe clairement aux canons du genre ou, du moins, les respectant, elle revient aux sources, aux Sempiternal Deathreign, aux Winter, aux Disembowelment des temps anciens, quand dissonance et lourdeur faisaient bon ménage.



Pluck the Wings of the Imposing // Our Offerings adopte un univers identique. On baigne dans un son très brouillon mais très chaud, très rock d’où n’émergent que des voix gutturales ou chuchottantes, des riffs tantôt aériens, tantôt telluriques. Mais de nouveau, les Canadiens surprennent avec une structure plus emphatique qui vire ensuite à quelque chose de plus « claquant », presque plus thrash dans l’esprit, notamment dans l’attaque des guitares. Un brin noisy aussi. Six Winged // Simulacrum, qui clôture l’album, démarre comme Cloaked in Chains, sur des accords bien plus aériens, mélodiques, baignés d’un son toujours ouaté. On entend clairement les instruments, c’est mélodique, la structure progresse doucement et agréablement. C’est la voix ultra extrême, cette fois-ci, qui viendra briser cette quiétude en enfonçant le morceau dans les abysses.



Extreme doom, death doom, black doom extreme… peu importe l’étiquette, Nephilim’s Noose nous offre là un album de doom à l’ancienne, que les amateurs des groupes précités apprécieront sans difficulté. De ce chaos maitrisé sort une créature improbable, aussi menaçante que séduisante, directement abritée dans les tréfonds de la Terre.

