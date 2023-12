White Death - Iconoclast Chronique Iconoclast

Souvenez-vous du début de l’année 2023. Beaucoup d’entre nous l’avons passé avec Aamongandr de SATANIC WARMASTER dans les oreilles. Et ne me dites pas « Eh, Sakrifiss, il est sorti en décembre 2022 ! », parce que cela signifierait que vous n’écoutez un album que le jour de la sortie, et une seule fois en plus. De plus, le temps qu’il arrive du label à chez moi, c’était de toute façon déjà début janvier. Bref, l’année a commencé avec des morceaux du Finlandais, et l’année va finir avec d’autres Finlandais tout aussi possédés et destructeurs : WHITE DEATH !



Et ce groupe, je le connais bien puisque je l’avais mis à l’honneur lors de la sortie de son premier album en 2017. Non seulement je l’avais encensé dans la chronique sur Thrashocore, mais je l’avais également cités parmi les cinq meilleures révélations annuelles dans une vidéo sur YouTube. Par contre je commençais à désespérer d’une suite, car même si les gaillards ont montré qu’ils étaient en vie en 2020 avec une demo très courte, le temps passait sans que l’on sache s’ils allaient nous revenir un jour. C’est chose faite, 7 ans après le premier méfait. C’est chose faite, avec quelques petites différences dans le line-up. 3 membres sur les 5 actuels ont connu les débuts du groupe, il y a tout juste 10 ans : le chanteur Vritrahn (INFERNAL DARKNESS, HAUTAKAMMIO...), le bassiste Vohla (INFERNAL DARKNESS) et le batteur Avenger (USKONRAUHA). Les deux guitaristes ont intégré WHITE DEATH plus récemment : Sinisterror (NECROMONASTERY) et Poisoner (BLOOD CHALICE).



Mais ni le temps ni les nouvelles têtes n’ont eu raison du dynamisme, de l’énergie, de l’esprit de vengeance et de conquête qui symbolisaient le groupe. Les 10 compositions (11 pour la version CD) dépotent toujours autant, et elles prennent tout de suite à la gorge, sans essayer de feinter. Certes, on sent que c’est un groupe finlandais, mais il joue son black mélodique en accéléré, comme s’il avait dérobé la férocité d’un TSJUDER, voire d’un 1349. Alors oui, il en résulte un album très vilain qui va déboiter les cervicales et fissurer la colonne vertébrale de la plupart ! Ces morceaux provoqueront une excitation incontrôlable, une envie irrémédiable de mouvements violents. Celui qui tentera de résister sera tout de même emporté par des convulsions fatales. Mieux vaut qu’il se laisse aller et accepte d’extérioriser la hargne refoulée que WHITE DEATH lui permet de libérer.



Et qu’il se rassure, si l’album dure 48 minutes, la formation a décidé cette fois-ci de placer quelques passages un peu moins agités. Ils ne sont pas « calmes », mais il passe de la tornade à la pluie battante. Ça fait souffler ! Ça aide à tout écouter d’une traite.



WHITE DEATH, toujours très bon, donne l’énergie avant d’affronter les fêtes de Noël et de fin d’année !

plus d'infos sur White Death

Black Metal - 2013 - Finlande

nouveaute A paraître le 8 Décembre 2023

tracklist 01. Born from the Unholy Fire (Part II) 02. Iconoclast 03. Aal Apam Li Aamnuk 04. Strife for Blood 05. Life in Death 06. To Die a Thousand Times 07. Summum Bestiae 08. Phosphorus 09. Concerto of Sodomy 10. Celestial

Durée : 48:12

