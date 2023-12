Spit Your Hate - United Chronique United (EP)

SPIT YOUR HATE sont plus que maigres. La formation vient de Mulhouse, elle existe depuis 2010, point barre. Heureusement, le style pratiqué est quant à lui bien plus explicite : la hargne du thrash, la puissance du death ainsi qu’un goût pour le groove et les rythmiques tribales. Résultat efficace garanti sur parole.



L’EP « United », s’il est petit par sa durée, est en revanche assez grand dans l’énergie déployée. La grosse patate pourrait-on dire, les mecs n’ont pas le temps de niaiser. Sans coup férir « Dead Inside » et son introduction en mode « chant ethnique » pose les bases d’un discours solides, gage d’un groupe sûr de lui-même et de son propos. Sur cette composition, de même que sur les trois autres, j’apprécie notamment grandement les multiples variations de tempos, le blast n’étant jamais très loin, ainsi que la versatilité d’un chant aussi bien capable de descendre dans un growl profond que de rester dans une pure rage très power metal typé 90’s.



Evidemment, les influences sont là, grind, mais elles ne viennent pas masquer la personnalité déjà affirmée de SPIT YOUR HATE, où colère et spiritualité se mêlent en un juste équilibre. Il est donc certes encore un peu tôt pour se faire un avis définitif sur la formation mais, pour être tombé sur des chansons plus anciennes, j’ai pu constater que les progrès étaient notables, « United » étant meilleur dans tous les domaines : production, inspiration, exécution… Et si un EP reste encore trop court pour savoir si les musiciens tiennent la distance, c’est une carte de visite déjà largement suffisante pour comprendre que, sur scène, ça doit envoyer du lourd.



Sans être totalement convaincu, je suis néanmoins suffisamment intéressé pour être curieux de la suite. En effet, les Français sont plutôt bons pour mixer des influences passées (j'ose un comparatif avec le très bon « Chamber of One » de DEARLY BEHEADED) et modernes pour les aspects les plus virulents de sa musique (un death metal moderne couplé à des éléments grind), la technique est là ainsi qu'une approche très professionnelle pour un rendu final impeccable.

2023 - Indépendant Thrash Death Metal Moderne notes Chroniqueur : 3.5 / 5 Lecteurs : (1) 3.5/5 Webzines : -

