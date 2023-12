Gateway - Galgendood Chronique Galgendood

Je ne connaissais pas les Belges de Gateway. Sur la scène death doom que j’affectionne, ils étaient passés hors de mon radar. Monté en 2014, le combo belge n’a pourtant pas chômé, qui a déjà à son actif pas moins de 4 EP et 2 longue durée dont le petit dernier, Galgendood, sous examen donc.



Au format plutôt étrange pour le style – 6 titres, 30 petites minutes – on comprend bien vite que Gateway est certes death, mais également très extreme doom, presque funeral et en même temps très putride, un peu à la manière d’un Hooded Menace ou d’un Autopsy, surtout dans cette voix ultra profonde du meilleur effet. Les morceaux donnent le sentiment de ramper littéralement (The Coexistence of Dismal Entities) tellement le rythme, lent, lancinant et presque hypnotique par endroits, est porté par un son très réverbéré et ultra profond à la fois. Parfois, c’est le funeral qui est carrément appelé en la cause (Sacrificial Blood Oath in the Temple of K'zadu, Scourged at Dawn, Galgendood - Dagritueel - Duvelsput), voix gutturale en avant et guitares lourdes comme le plomb en berne, pour un résultat saisissant.



Il est vrai que les structures sont classiques et que de révolution, tu n’auras pas ici. Mais le plaisir est réel, ne serait-ce que parce que les arrangements sont souvent intéressants, discrets et bien intégrés (cette sorte de chœur lancinant au milieu du très sombre et très pesant Sacrificial Blood Oath in the Temple of K'zadu ; le solo sur Scourged at Dawn, qui créé un thème récurrent en fond sonore) et les interludes, travaillés (l’invocation funèbre sur Nachtritueel (Evocation)).



Putride, c’est le terme qui convient le mieux, finalement, à la musique du combo. Les amateurs de vieux doom, de vieux death, de vieux funeral, d’ambiance de crypte, seront absolument ravis de cet album qui en retrace tous les contours, tous les aspects, en respectant l’ensemble des codes du genre (Bog Bodies Near the Humid Crypt en est la synthèse parfaite, de la musique au nom du morceau). Tel un plaisir coupable, Galgendood nous replonge de nouveau dans les 90’ pour notre plus grand bonheur.



Classique mais ultra jouissif.

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE