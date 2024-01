Suffocation - Hymns From The Apocrypha Chronique Hymns From The Apocrypha





Une situation fâcheuse à laquelle les membres restants auront choisi de répondre non pas en se contentant de baisser les bras mais en allant embaucher un "nouveau" chanteur d’ailleurs pas si nouveau puisque c’est effectivement Ricky Myers qui aura été choisi courant 2019 pour succéder officiellement à l’un des pères fondateurs du Brutal Death. Quatre ans après cette annonce (et six après la parution d'...Of The Dark Light), les Américains sont aujourd’hui de retour avec la sortie en fin d’année dernière d’un nouvel album que nous étions évidemment nombreux à attendre fébrilement. Un disque qui constitue en quelque sorte un nouveau départ pour les New-Yorkais puisqu’il s’agit du premier album de Suffocation sans la présence de Frank Mullen derrière le micro (enfin presque puisque l’on va tout de même pouvoir l’entendre sur la relecture d’"Ignorant Deprivation" (titre issu à l’origine de l’album



Produit par le Canadien Christian Donaldson (Atheretic, Augury, Beyond Creation, Cryptopsy, Neuraxis, Ophidian I...) dont je vous ai d’ailleurs récemment parlé dans le cadre de la chronique du premier album de Neurectomy, Hymns From The Apocrypha bénéficie d’une production particulièrement puissante qui a le bon goût de rester suffisamment lisible et équilibrée pour ne pas faire de cette modernité dans laquelle elle se drape un sérieux handicap. Certes, tout est ultra-triggé et particulièrement bien bordé mais au final rares sont les moments où l’on se dit que la musique des Américains en pâti véritablement (peut-être sur quelques salves de blasts et encore puisque dans l’ensemble cette production sert tout à fait le propos des Américains).



Alors forcément, la première chose à laquelle on va prêter attention à l’écoute de ces neuf « nouvelles » compositions c’est bien évidemment la prestation de monsieur Myers que l’on savait déjà tout à fait compétent pour le poste. Sans aller jusqu’à dire que son growl se confond avec celui de Frank Mullen dans ses plus belles années, on ne peut cependant que confirmer qu’il s’agit effectivement de l’un des meilleurs choix possibles pour coller au mieux au Brutal Death de Suffocation. Son growl puissant, parfaitement cadencé et relativement intelligible constitue assurément une force pour la musique des Américains d’autant qu’il perpétue l’héritage d’un Frank Mullen aujourd’hui passablement fatigué. Eh oui, si offrir à ce dernier la possibilité de transmettre officiellement le flambeau en venant pousser une gueulante sur "Ignorant Deprivation" est une intention tout à fait louable, force est néanmoins de constater que le bougre à sacrément perdu de son coffre d’antan... Un petit clin d’œil sympathique qui vient néanmoins confirmer que celui-ci a donc bien fait de passer la main à plus jeune et plus motivé puisqu’au final Ricky Myers livre une première prestation qui à défaut de bouleverser quoi que ce soir (je suis de ceux qui pensent que de toute façon ce n’est pas ce que l’on attendait de lui) va cependant permettre aux Américains de gagner en force de persuasion et ainsi reprendre un peu de poil de la bête.



D’un point de vu strictement musical, Hymns From The Apocrypha réunit tout ce que l’on connait de Suffocation. De ces accélérations bourre-pifs ("Hymns From The Apocrypha" à 0:07, les entames pour le moins musclées de "Perpetual Deception" et "Seraphim Enslavement"...) à ces courtes cavalcades thrashisantes ("Dim Veil Of Obscurity" à 1:16, "Perpetual Deception" à 2:14, "Dim Veil Of Obscurity" à 1:16...) en passant par ces structures complexes et changeantes, ces riffs techniques et ces solos chaotico-mélodiques ("Immortal Execration" à 1:31, "Embrace The Suffering" à 2:23, "Delusions Of Mortality" à 1:25...), cette basse métallique hyper sexy et dominante ("Hymns From The Apocrypha" à 4:25, "Perpetual Deception" à 0:34, "Descendants" à 1:52...), ces ralentissements bien épais ("Perpetual Deception" à 1:33 et 3:30, "Immortal Execration" à 0:57, "Ignorant Deprivation" à 2:20...) et enfin ce groove particulièrement irrésistible typique de cette scène new-yorkaise à laquelle il a largement contribué ("Hymns From The Apocrypha" à 3:26, "Dim Veil Of Obscurity" à 1:02, "Immortal Execration" à 0:58 et 3:50...), rien ne manque du cahier des charges de la première heure. Une formule consacrée qui n’a pas changé d’un iota depuis plus de trente ans mais pour laquelle Suffocation semble avoir retrouvé l’inspiration qui lui faisait quelque peu défaut sur le sympathique mais néanmoins vite oublié ...Of The Dark Light. En effet, si la recette déroulée reste la même, quelques écoutes (deux, trois, pas beaucoup plus) devraient normalement suffire pour vous convaincre que l’on tient là entre les mains l’un des meilleurs album du groupe depuis au moins une bonne dizaine d’années. Un retour en grâce que l’on doit à des compositions particulièrement bien ficelées, tout en équilibre entre brutalité, groove, mélodie et noirceur et dont la force de frappe immédiate et implacable semble aussi virulente qu’à la grande époque. En effet, si son prédécesseur semblait nous passer entre les oreilles sans réussir à véritablement marquer les esprits, on sent bien que ce neuvième album vient sérieusement relever le niveau afin de permettre à Suffocation de renouer avec les sommets (une place qu’il devra néanmoins partager cette année avec un Dying Fetus toujours très en forme).



Si Suffocation en a évidemment connu des changements de line-up durant ses trente-cinq ans de carrière, le départ de Frank Mullen désormais acté marque néanmoins la fin de toute une époque. Cette défection que l’on peut tout à fait comprendre après trente ans de bons et loyaux services aurait pu évidemment être préjudiciable pour le célèbre groupe new-yorkais par qui tout est arrivé ou presque mais une fois l’émotion de son départ digérée, il faut bien se rendre à l’évidence que les Américains n’ont pas nécessairement perdu au change. Certes Mullen a été une figure majeure du Brutal Death et sa contribution restera à jamais marquée dans l’histoire du genre mais Ricky Myers nous offre néanmoins sur Hymns From The Apocrypha une prestation certes sobre et sans surprise mais néanmoins hyper efficace et finalement tout à fait taillée pour un groupe comme Suffocation qui n’entend pas entamer une quelconque mue... 