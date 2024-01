Cryptworm - Oozing Radioactive Vomition Chronique Oozing Radioactive Vomition





Paru le mois dernier chez Me Saco Un Ojo Records, Extremely Rotten Productions et Pulverised Records, Oozing Radioactive Vomition est également marqué par quelques changements de line-up significatifs puisque Tibor Hany a en effet troqué sa basse au profit d’une guitare et cela tout en conservant sa position de chanteur, que Joss Farrington (basse) qui a rejoint le groupe en 2020 est enfin crédité sur une sortie des Anglais et que Joe Knight (batterie) s’en est allé, remplacé dans la foulé par un certain Jamie Wintle, déjà collègue du sus-mentionné Joss Farrington au sein de Seprevation. Bref, quelques va-et vient qui cependant ne doivent pas vous inquiéter puisqu’à vrai dire ce sont bien là les seuls nouveautés constatées à l’écoute de ces six nouvelles compositions.



Eh oui, rien de neuf à l’horizon puisqu’Oozing Radioactive Vomition se contente en effet de marcher dans les pas de son prédécesseur sans apporter quoi que ce soit de nouveau à cette formule qui est la sienne (et celle de beaucoup d’autres). Ceux d’entre vous qui ont déjà croisé la route de Cryptworm par le passé ne seront donc pas étonnés de constater que les Anglais s’appliquent une fois de plus à marcher dans les pas de formations telles qu’Undergang, Cerebral Rot et dans une moindre mesure Demilich. Un parti-pris forcément peu risqué mais qui jusque-là leur a plutôt bien réussi.



Mixé et masterisé une fois encore par le Hongrois Árpád Szenti, ce deuxième album bénéficie d’une production toujours idéalement taillée pour le job même si je trouve que les guitares ont perdu au passage un peu de leur caractère et de leur abrasivité. Rien de rédhibitoire mais à choisir je préférais celle de son prédécesseur. Pour le reste, ce nouvel album va donc dérouler les mêmes attributs que ceux ayant fait le succès d’estime de



N’oublions pas au sein de cette équation le growl épais et granuleux de Tibor Hany dont les borborygmes, onomatopées et autres déglutitions ne sont pas sans faire écho aux voix les plus sales du Death Metal à commencer notamment par celle de David Mikkelsen d’Undergang. Un chant aux nuances toutes relatives mais qui participent néanmoins à la mise en place de ces ambiances putrides et baveuses qui dégoulinent sur chacune de ces six compositions faisandées. Des atmosphères auxquelles vont également largement contribuer les riffs pas bien compliqués de Tibor mais dont l’efficacité aura été une fois de plus largement démontrée tout au long de cette demi-heure des plus efficaces et redoutables.



Même si nous n’étions peut-être pas préparé pour ce retour soudain de Cryptworm, il faut bien se rendre à l’évidence que ce nouvel album s’impose à nouveau comme une réussite totale et sans appel. Naturellement, on ne peut pas dire que l’on soit véritablement surpris de ce constat puisque les Anglais nous avait déjà par le passé fait la démonstration de leurs capacités à convaincre grâce à une formule particulièrement bien rodée que le groupe n’a évidemment pas inventé mais qu’il maîtrise cependant à la perfection. Bien sûr le créneau est aujourd’hui chargé avec, on l’a vu, tout un tas de groupes déjà très talentueux évoluants dans ce registre mais si Cryptworm n’est pas nécessairement mon poulain préféré dans le genre (je lui préfère d’une courte tête Undergang, Fetid et Cerebral Rot), on ne peut pas dire qu’il y ait ici matière à rougir. Bref, c’est donc une fois des lus un grand "Oui" à l’adresse des Anglais qui en plus de ne pas perdre de temps n’ont pas manqué de viser juste. 