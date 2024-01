Regnum Tenebrarum - Légendes noires Chronique Légendes noires (EP)

Et si on terminait l’année avec un groupe prometteur ? REGNUM TENEBRARUM l’est particulièrement et il mérite vraiment l’attention de ceux qui ont envie d’une dose de metal « noir ». Prononcé avec l’accent canadien ? Ça ne choquerait pas, parce que ce gros EP de 31 minutes a vraiment l’essence et le charisme de nos amis de FORTERESSE, BOREALYS, BRUME D’AUTOMNE… Sauf que voilà, REGNUM TENEBRARUM n’est pas du Québec. Il est belge ! Ce qui explique l’utilisation du français pour le nom de l’opus et de la plupart des compositions : « Mystère », « Terreur », « Prosterne-toi », « Le vicaire du mal ». Ces 4 titres sont d’ailleurs les morceaux principaux, puisque les trois autres forment l’enrobage instrumental : « Intro », « Interlude », « Dies Irae ».



Le style pratiqué, les ambiances ou encore le format des compositions rappellent les groupes canadiens cités ci-dessus, tout comme le fait que l’on ait affaire à un vrai groupe, composé de cinq individus ayant chacun son instrument, son rôle. Un chanteur, un guitariste, un bassiste, un batteur, un claviériste (discret, très discret même). Ils sont très liés les uns entre les autres et se partagent également d’autres projets, qu’ils ont tous réunis autour d’une communauté du type des Légions Noires, qu’ils appellent le « Ancient Hounds circle ». On y trouve ainsi REGNUM TENEBRARUM, ORKBLUT, CRYPTS OF WALLACHIA, MISCHIEVOUS WRAITH, SELENITE SCROLLS et PHLEGETHON'S MAJESTY. Ces formations ont commencé à naître à partir de 2019 et elles ont pour l’instant sorti uniquement des démos, splits ou EP. Et comme on n’est jamais mieux servi que par soi-même, elles sont toutes à retrouver sur le label belge Medieval Prophecy Records, généralement au format cassette ou vinyle, plus rarement CD.



Elles sont encore donc toutes assez jeunes, mais elles maîtrisent leur sujet, surtout celle-ci. REGNUM TENEBRARUM possède tous les éléments pour faire relever la tête, donner envie d’enfoncer un casque de combat sur son crâne et partir en croisade contre des ennemis imaginaires. Il y a une très bonne énergie sur les morceaux et elle est terriblement contagieuse. Certains critiqueront sans doute le fait d’avoir déjà entendu des choses similaires, mais pourquoi se priver d’un gros EP très efficace au nom d’un manque d’originalité. Il faut aussi savoir se gaver d’un plat qu’on aime et ne pas rechercher de nouvelles saveurs à chaque repas.

