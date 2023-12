Brasier - Le brasier Chronique Le brasier

Je ne sais pas si BRASIER cultive volontairement le mystère ou si le groupe n’a pas encore eu le temps de mettre en branle toute la mécanique des réseaux sociaux mais, la seule chose que j’ai pu apprendre à ce jour, c’est qu’il s’agit d’une nouvelle formation franco-suisse de black metal qui sort avec « Le brasier » son premier album. Pour le reste, c’est le néant absolu, je n’ai notamment pu trouver aucune information sur les musiciens qui se cachent derrière. Par conséquent, à ce stade, toutes les supputations sont possibles : stars incognitos s’offrant une parenthèse dans leur carrière, jeune pousse de la scène, un mélange des deux, etc. Si vous en savez plus, laissez un commentaire. L’a priori est cependant favorable, ces deux pays nous ayant habitués à des prestations de très haut niveau.



Du côté de l’esthétique, la photo est belle, c’est acquis, mais elle me fait quand même énormément penser aux clichés libres de droit que l’on peut obtenir sur un site comme « Unsplash », ma recherche avec le simple mot-clé « storm » m’ayant remonté des représentations assez similaires. Là encore, comme aucun crédit n’est indiqué sur le Bandcamp, difficile de se prononcer sur la paternité : création originale ou gratuité. Il reste le logo, très esthétique et dont les couleurs rougeoyantes évoquent évidemment l’âtre flamboyant. C’est classique, plein de piques mais cela reste efficace sans tromper sur la marchandise. Rien à redire, je serai le premier à acheter le t-shirt si d’aventure la formation passait près de chez moi.



L’album est donc composé de six titres dont une « Ouverture » ainsi qu’un interlude (« L’embrasement ») de respectivement une minute. On débute avec un piano, un feu qui crépite, un riff lancinant qui monte en intensité… Dommage que la coupure avec « La nuée » soit aussi sèche car sans cela nous étions sur une introduction franchement réussie. Sinon, concernant son black, BRASIER me fait un peu penser à l’école québécoise : une musique froide, principalement rapide, très brute dans sa conception et renforcée par un chant haineux dont les paroles sont en français. Bon, une fois que j’ai dit cela, j’ai décrit au moins 80% du monde francophone, là est peut-être le souci du LP. « Le brasier » a pourtant sa petite carte à jouer car le propos est particulièrement virulent, même s’il y a un peu trop de distorsion sur la voix à mon goût, technique qui permet à moindre frais d’accroître le potentiel de nuisance du chanteur là où je préfère une approche plus « naturelle » (c’est du moins ce que je perçois à l’écoute, toutes mes excuses si je suis dans l’erreur). Mais vous me direz, si la basse et les guitares ont droit à des effets, pourquoi pas la voix ? Et vous auriez bien raison ! Car, pour le reste, c’est criard, violent, agressif, néanmoins pas exempt de menus défauts (les passages parlés par exemple n’apportent rien de particulier, ou encore la guitare lead qui prend trop de place par rapport aux rythmiques lorsqu’elle intervient, le chant peut-être trop en avant également, le son trop clair…) mais qui sont davantage redevables à des choix de production qu’à l’écriture en elle-même.



En définitive, ce premier essai contient à vrai dire plus de qualités que de défauts. Cependant, avec une production plus étoffée et quelques aménagements (suppression des interludes, un chant davantage en retrait et uniquement dans son registre extrême), BRASIER pourrait bien apporter sa pierre à l’édifice black metal suisse. Pour le moment, cela me semble encore un peu trop vert, trop instinctif et les compositions gagneraient à maturer un peu, une écoute prolongée finissant par me ruiner les tympans pour cause de trop d’aigus. Vous me direz, peut-être que je n’aime pas le black metal si je ne suis pas en mesure de supporter cela.

2023 - Indépendant Black Metal notes Chroniqueur : 6.5 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Brasier

Black Metal - 2023 - France / Suisse

formats Digital / 19/12/2023 - Indépendant

nouveaute A paraître le 19 Décembre 2023

écoutez Ouverture

La Nuée

L'Expiation

La Chute

L'Embrasement

Le Brasier

tracklist 01. Ouverture (01:04) 02. La nuée (07:19) 03. L’expiation (05:27) 04. La chute (07:04) 05. L’embrasement (01:07) 06. Le brasier (07:10)

Durée : 29:11

