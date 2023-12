Sorcerer - Reign of the Reaper Chronique Reign of the Reaper

Je te l’ai dit à plusieurs reprises, cette fin d’année 2023 sera doom metal. C’est au tour de Sorcerer, le suédois, de monter sur scène et de nous présenter son quatrième album longue durée alors que le combo existe depuis plus de 35 ans. Le doom dans toute sa splendeur.



Reign of the Reaper donne dans le doom trad’, l’épique, le proche de Candlemass et consorts. Sans surprise, c’est en effet très épique, très chevaleresque et particulièrement porté sur les ambiances. Dès l’ouverture (Morning Star, Reign of the Reaper, Thy Kingdom will come), l’emphase est de mise comme les arabesques gentiment tricotées par des guitares très heavy et très portées, aussi, sur le solo. La voix, très heavy également, demeure dans un registre plus classique, plus proche du hard que du metal d’ailleurs, d’un Bon Jovi sous amphét’ que de Bruce Dickinson.



Globalement, le doom est présent mais la référence heavy demeure forte, y compris dans ses soli dévastateurs (Reign of the Reaper, Eternal Sleep en pont central) et dans les montées vocales dans les aigus. Le tout reste classique mais très bien fait. Le son est également relativement classique, suffisamment performant pour que tous les instruments soient parfaitement audibles et chaud comme il faut pour que la musique sonne confort. Les mélodies sont aussi de la partie, qui coupent, sur un titre, l’album en deux parties (Eternal Sleep), lui permettant de rebondir vers une autre direction, plus « arrangée », proche de ce que pourrait donner un Scorpion au ralenti, un brin plus lourde aussi (Curse of Medusa et The Underworld et leurs boucles orientalisantes ; Unveiling Blasphemy, ses cloches lointaines et ses grattes plus pesantes ; Break of Dawn, plus sombre et carrément plus doom).



Sans rien révolutionner, Reign of the reaper offre un joli album de doom très heavy/hard rock dans l’esprit, aux belles mélodies et aux soli entêtants. Sans arriver à la malléole des meilleurs, Sorcerer fraye néanmoins son chemin bon an, mal an depuis plus de 30 ans, sans avoir à rougir.

2023 - Metal Blade Records Epic doom notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (4) 8.52/10

Epic doom - 1988 - Suède

tracklist 01. Morning Star (06:34) 02. Reign of the Reaper (06:29) 03. Thy Kingdom Will Come (05:02) 04. Eternal Sleep (06:34) 05. Curse of Medusa (05:03) 06. Unveiling Blasphemy (06:24) 07. The Underworld (04:33) 08. Break of Dawn (06:27)

Durée : 47:06

parution 27 Octobre 2023

