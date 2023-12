Cratophane - Cratophane Chronique Cratophane

metal emprunte bien des chemins… Ainsi, nous retrouvons Ronan Grall, ancien chanteur / guitariste de la formation doom rock instrumental CRATOPHANE. Enfin, rock, il faut le dire vite car les sept compositions de ce premier album éponyme vont bien au-delà de cette étiquette fourre-tout qui ne veut finalement pas dire grand-chose. C’est vrai, le logo ainsi que la pochette sont trompeurs. Au premier abord, j’aurais pu croire à un truc thrash technique façon SHELLAC (noise rock de haute volée avec Steve Albini) avaient copulé avec le Screaming Machines », le résultat étant donc tout sauf conventionnel, surtout pour les néophytes du genre. Et les rockeurs, bah ils s’en branlent des groupes que je viens de citer.



« Cratophane » a-t-il le potentiel pour séduire les lecteurs de Thrashocore ? Je n’en doute pas un instant dès lors que l’on aime les musiques instrumentales, les structures alambiquées (sans pour autant être de la très haute complexité, ce n’est pas hardcore sur nombre de passages, l’auditeur n’y verrait que du feu, les ascendances chaotiques étant clairement audibles bien que jamais une fin en soi.



Voilà donc un trio qui a le mérite de pratiquer une musique foncièrement atypique, originale, suffisamment forte pour séduire les brutes (« Omega Baron »), assez expérimentale pour s’attirer les faveurs d’un public plus arty mais également assez immersive pour parfaitement accompagner la lecture de « La Caste des Méta-Barons », d’un roman d’Isaac Asimov ou encore le visionnage sans le son de « Metropolis ». Je présente donc mes excuses au trio pour cette chronique bien trop tardive par rapport à leur demande, en espérant que ce premier effort sera bientôt suivi d’une suite du même acabit. Leemprunte bien des chemins… Ainsi, nous retrouvons, ancien chanteur / guitariste de la formation HUATA dans le groupe deinstrumental. Enfin, rock, il faut le dire vite car les sept compositions de ce premier album éponyme vont bien au-delà de cette étiquette fourre-tout qui ne veut finalement pas dire grand-chose. C’est vrai, le logo ainsi que la pochette sont trompeurs. Au premier abord, j’aurais pu croire à un tructechnique façon VOIVOD bien qu’il n’en soit rien, tout en étant intimement persuadé que ce disque a bien plus de chances de séduire les métalleux que les rockeurs. Pourquoi ? Tout simplement parce que les morceaux sonnent comme si MAGMA etde haute volée avec) avaient copulé avec le CARBONIZED de «», le résultat étant donc tout sauf conventionnel, surtout pour les néophytes du genre. Et les rockeurs, bah ils s’en branlent des groupes que je viens de citer.» a-t-il le potentiel pour séduire les lecteurs de? Je n’en doute pas un instant dès lors que l’on aime les musiques instrumentales, les structures alambiquées (sans pour autant être de la très haute complexité, ce n’est pas BEHOLD THE ARCTOPUS non plus, le groupe ne semble d’ailleurs pas avoir l’ambition d’exploser les limites du compréhensible), les ambiances cinématographiques futuristes tout en n’employant que des instruments traditionnels ainsi que, certes, des structurent qui sortent de la sphère extrême. Cela dit, si l’on collait une voixsur nombre de passages, l’auditeur n’y verrait que du feu, les ascendances chaotiques étant clairement audibles bien que jamais une fin en soi.Voilà donc un trio qui a le mérite de pratiquer une musique foncièrement atypique, originale, suffisamment forte pour séduire les brutes (« Omega Baron »), assez expérimentale pour s’attirer les faveurs d’un public plusmais également assez immersive pour parfaitement accompagner la lecture de « La Caste des Méta-Barons », d’un roman d’Isaac Asimov ou encore le visionnage sans le son de « Metropolis ». Je présente donc mes excuses au trio pour cette chronique bien trop tardive par rapport à leur demande, en espérant que ce premier effort sera bientôt suivi d’une suite du même acabit.

2022 - Baboofish records Instrumental Angular Rock notes Chroniqueur : 8 / 10 Lecteurs : - Webzines : -

plus d'infos sur Cratophane

Instrumental Angular Rock - 2022 - France

formats CD, Digital / 2022 - Baboofish records

écoutez Intro

Amer Béton

Arzach

Negalyod

Omega Baron

Psychopompes

Vuzz

tracklist 01. Intro (01:39) 02. Amer béton (09:16) 03. Arzach (06:57) 04. Negalyod (07:11) 05. Omega Baron (05:20) 06. Psychopompes (07:48) 07. Vuzz (04:31)

Durée : 41:22

line up Ronan Grall /

Simon /

Aymeric Aubert /

parution 1 Avril 2022