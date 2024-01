Max Enix - Far From Home Chronique Far From Home

metal progressif : « Far From Home » par le Français MAX ENIX. Car oui avant d’être un groupe, c’est d’abord un homme aux multiples facettes, à la fois chanteur, auteur, compositeur, directeur artistique, manager, acteur, etc. Un gars aussi actif que talentueux donc, qui s’est lancé dans l’écriture d’une histoire fleuve autour de la spiritualité ainsi que de la critique des sociétés modernes (corruption, communautarisme, propagande, endoctrinement, fanatisme…), cela finissant par donner naissance à deux heures quarante (!) de musique, découpées en quatorze chapitres dont la durée va de trois à vingt-six minutes (re !) pour la composition éponyme qui clôture le double LP.



Oui, rien que sur le papier, c’est déjà impressionnant. Mais ce qui l’est encore davantage, c’est que Max, avec le talent qu’on lui reconnaît, aurait probablement pu tout faire seul avec de bons logiciels MAO et quelques chanteurs / chanteuses pour l’accompagner. Il n’en est rien. D’une, il a fait appel à l’orchestre symphonique de Budapest. De deux, il s’est entouré de musiciens talentueux pour former l’ossature du groupe (par exemple, Léo Margarit de Guests absolument phénoménal (vous trouverez la liste officielle en fin d’article) et j’aime autant te dire qu’il ne s’agit pas de ton voisin de palier ! Il n’y a que du lourd, voire du très lourd, en la matière je ne vois guère qu’



Bah oui, j’allais bien parler du Hollandais à un moment donné tant il me semble évident que les fans du premier ne pourront qu’apprécier, si ce n’est pas déjà fait, le second. C’est vrai que c’est vocalement peut-être un peu en dessous, notamment en ce qui concerne les chants féminins (il n’y a pas un équivalent à



Il ne faudrait cependant pas ramener « Far From Home » au simple intérêt de ses invités ou à l’effort qui fut requis pour sa gestation. En effet, tout comme dans AYREON, aussi connu que soit l’intervenant, il n’est pas là pour tirer la couverture à lui mais bien pour mettre son talent au service de l’œuvre. A ce titre, c’est parfaitement réussi, du moins à mon sens, puisque lorsque j’écoute l’album je n’ai pas envie de chercher à reconnaître qui fait quoi. On se laisse porter par la narration, voilà tout. Bien sûr, je pourrais faire le difficile : l’album est ultra long, j’aurais souhaité davantage de passages purement metal prog, comme sur « The Dark And Bright Tunnel », pour moins de moments symphoniques ou tout simplement calmes mais cela serait vraiment chercher à faire des critiques sur un album qui ne le mérite clairement pas. Un truc aussi ambitieux, en France, c’est franchement du rarement (jamais ?) vu à ma connaissance, je ne vais pas commencer à chipoter parce qu’il y a beaucoup de piano alors qu’à côté de cela certaines parties de guitares sont purement à tomber (le solo de « The Broken Face » par exemple, parmi des dizaines d’autres choix possibles), que les mélodies sont riches, variées, orchestrées sans emphase inutile… On est sur un quasi sans faute, c’est évident.



N'étant pas moi-même musicologue il me sera difficile de parler de façon plus détaillée des caractéristiques techniques des différentes chansons, je constate juste que le compositeur n’est pas tombé dans le piège de faire de la musique pour musiciens et qu’il est toujours dans le juste équilibre entre la technique et la mélodie, la complexité des musiques exigeantes mise à la portée du plus grand nombre. Pour le dire autrement, il sera possible d’apprécier « Far From Home » quelle que soit l’expertise de son oreille : néophyte, professionnel, béotien, artiste expérimenté ou guitariste du dimanche. Et ça, c’est vraiment super, surtout pour un type comme moi qui n’écoute que très peu ce genre musical.



Pour les plus mordus, sachez qu’il existe désormais une version uniquement orchestrale de l’album. A titre personnel, je suis déjà bien moins preneur car le côté cinématographique me laisse plutôt froid mais l’expérience doit s’avérer intéressante pour accompagner quelques bonnes bédés ou un RPG. Il m’a fallu du temps avant de m’y mettre, apeuré que j’étais par son ambition, je ne regrette pas la découverte.



Vocal and Instrumental Guests

*Andy Kuntz (Vanden Plas/Abydos/Last paradise Lost...) = Vocals

*Tom Englund (Evergrey, Silent Skies, Redemption...) = Vocals

*Devon Graves (Psychotic Waltz , Dead Soul Tribe , The shadow theory ...) = Vocals (+Flute and others maybe)

*Fabio Lione (Rhapsody, Angra, Turilli/Rhapsody, Vision Divine...) = Vocals

*David Readman (Adagio, Pink Cream 69, Solo Stuff...) = Vocals

*Marcela Bovio (Stream of Passion, Dark horse White horse, Ayreon, Mayan...)

*Farhad (Zink) Hossain (Shumaun...) = Vocals

*Mahdi MK Khemakhem (Carthagods...) = Vocals

*Laurent Lunoir (Öxxö Xööx, Rïcïnn...) = Vocals

*David Fremberg (Andromeda, Reggae Kiss...) = Vocals

*Michael Herrington (OneTwenty) = Vocals

*Kobi Farhi ( Orphaned Land...) = Vocals

*Damian Wilson (Solo stuff, Threshold, Arena...) = Vocals

*Toby Driver (Solo, Maudlin of the well, Kayo Dot, Alora Crucible...) = Vocals

*Jon Pyres (Threads of Fate, Solo...) = Vocals

*Carsten Lizard-Schulz (Devoid, Lazarus Dream, Solo stuff) = Vocals

*Angèle Macabiès (Solo Stuff, Cover...) = Vocals

*Johanna Red (Solo stuff, Cover...) = Vocals

*Mody Ptd (Kriteria, Save'n retry...) = Vocals

*Heather Findlay (Mostly Autumn, Odin Dragonfly, Solo Stuff...) = Vocals

*Niklas Kvarforth (Shining, Solo stuff...) = Vocals

*Dan Swano (Nightingale, Edge of Sanity, Solo Stuff, Katatonia, Star One...) = Vocals

*Benjamin Guerry (The Great Old Ones...) = Vocals/Guitars

*Stéphan Forté (Adagio, Solo Stuff...) = Vocals

*Derek Sherinian (Solo stuff, Dream Theater, Planet X, Sons of Apollo, Black country communion...) = Piano

*Mattias Ekhlund (Freak Kitchen, Solo...) = Guitars

*Michael Romeo (Symphony X, Solo...) = Guitars

*Per Nilsson (Scar Symmetry , Meshuggah ...) = Guitars

*Saout Mael/Shad Mae (Devoid, Shadyon, Digiments...) = Guitars

*Timo Somers (Carthagods, Delain, Harrow Haze, Star One...) = Guitars

*Laurene TelennAria (Orkhys...) = Vocals + Harp

*Luciana Lys (Constellia, Nightwish Tribute, Solo Stuff...) = Vocals

*Sébastien Dubail (Constellia, Bagfed...) = Guitars

