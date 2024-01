Orgasm 666 - Blood Vagina Angel Chronique Blood Vagina Angel

Yasuyuki Suzuki, pour tous ceux qui s’intéressent à la scène japonaise, ce n’est pas le dernier de la classe, loin de là. Avec sa désormais petite cinquantaine, il œuvre et a œuvré notamment dans BARBATOS, soit deux des figures emblématiques du black thrash nippon avec également une importante reconnaissance internationale. Bref, ce n’est pas n’importe qui, loin de là, le type est une espèce de légende vivante. Et comme s’il n’avait pas suffisamment affaire avec ses nombreuses autres formations parallèles, il s’est lancé cette année dans un nouveau projet solo, ORGASM 666. Allons messieurs, restez décents, ce n’est pas parce que la pochette est hautement significatrice qu’il ne faut pas remonter votre braguette. Oui, je sais, les menstrues d’un succube dénudé attise fortement les appétits charnels et ce prêtre a une foi bien dure pour résister ainsi à la tentation lubrique…



« Blood Vagina Angel », c’est quinze titres expédiés en à peine plus de trente minutes. Le black metal y est aussi pur que brutal, le batteur Kenjiro (qui partage bon nombre de groupes avec Yasuyuki) dynamitant le tout avec ses blasts secs et sans pitié. Chaque titre est un blasphème à lui seul (« Goat Sex » ; « Hells Sodomizer » ; « Vagina Pentagram » ; etc.), leur brièveté pouvant placer le groupe du côté d’une veine punk crust black rudimentaire, l’odeur de soufre du thrash brutal n’étant jamais très loin (« Black Metal Sluts »). Quelque part, il y a un petit côté



Evidemment, un disque pareil ne nécessite que peu de neurones éveillés pour être appréhendé et compris. Dès lors que l’on aime son black grésillant et gueulard, sexuellement outrageant, dans l’agression constante avec un chant bien criard noyé dans la reverb’, c’est forcément l’amour fou à la première écoute ! Eh oui je suis sous le charme de ces compositions rudimentaires qui ne s’embarrassent d’aucune subtilité stylistique ou langagière pour ne louer que l’ordure et la débauche. C’est salutaire, vital même, surtout dans notre Occident déclinant, croulant sous le poids de la morale. Oui j’ai envie de pouvoir encore contempler des pochettes où il y a du nu, du sang, lire des paroles provocantes, écouter une musique radicale et, comme au moment où j’écris ces lignes, nous sommes encore en période de fêtes, je vais faire une petite prière pour qu’ORGASM 666 passe près de chez moi en concert, avec ses nonnes sanglantes, ses excès, son jusqu’au-boutisme décomplexé !



2023 - Drakkar Productions Black Thrash Metal

plus d'infos sur Orgasm 666

Black Thrash Metal - 2020 - Japon

formats CD, Vinyl, Digital / 05/05/2023 - Drakkar Productions

écoutez Full album

tracklist 01. Black Perversion (02:29) 02. Bestial Majesty (01:30) 03. Goat Sex (01:13) 04. Black Vagina Angel (02:51) 05. Hells Sodomizer (02:45) 06. War and Damnation (03:05) 07. Satan's Vengeance War (01:15) 08. Born for Evil (02:31) 09. Black Ritual (03:47) 10. Sex (02:14) 11. Vagina Pentagram (01:18) 12. Kill (02:31) 13. Sacrifice for Satan (04:10) 14. Black Metal Sluts (02:20) 15. Bleed Blood Angel (02:09)

Durée : 36:08

line up Yasuyuki Suzuki / Chant, Guitare, Basse

Kenjiro / Batterie

parution 5 Mai 2023

