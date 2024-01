Suicide Circle - Bukkake of Souls Chronique Bukkake of Souls

Coucou, bienvenue dans ton magazine hebdomadaire préféré, 100% fun et 100% potinsm pour te tenir au courant de toutes les actualités people du black metaaaaal ! Alors cette semaine, pour assouvir ton besoin de polémiques bien profondes, notre équipe a mis son pardessus le plus tendance et a arpenté les couloirs les plus sombres... d’Internet ! Au programme, « Le retour d’INQUISITION ! Mais c’était pas un groupe de pédophiles ? ». Mais aussi « Nergal (BEHEMOTH), Ash (NARGAROTH), Kvarforth (SHINING)... qui a le compte TikTok le plus rigolo pour bien commencer l’année ? ». Et puis le gros morceau pour la fin : « SUICIDE CIRCLE, on se déchire, on se sépare, mais à la fin c’est la musique qui gagne. Non ? ».



Qu’est-ce que c’est que cette introduction ?. Une petite proposition pour notre ami Metallian. Le magazine est actuellement en train de chercher à se refondre, à retrouver une seconde jeunesse, à reconquérir son lectorat. Il a ainsi lancé sur les réseaux un sondage simple et clair : « Que souhaiteriez vous voir dans les prochains numéros de Metallian en priorité ? », avec comme possibilités de réponses (dans l’ordre de popularité au moment où j’écris ces lignes) :

-Encore plus d’underground

-Plus d’articles de fond

-Le retour du cd

-Les groupes français en priorité

-Des concours

-Le top des rédacteurs

-Un numéro trimestriel

C’est-à-dire qu’au lieu d’idées nouvelles, il essaie de savoir quelle ancienneté il pourrait remettre en avant. Comme s’il n’était pas envisageable d’avoir des « articles de fond au sujet de groupes français underground, et un morceau sur un CD. » ! S’ils ont déjà fait une liste d’idées, autant les appliquer toutes en même temps... Ou alors on tente de nouvelles choses... Des codes bandcamp gratuits ou des QR Code à la place d’un CD, le top de personnes identifiées dans la scène et pas seulement celui de leurs rédacteurs, une implication plus forte des lecteurs. Sur ce dernier point, il est rare à notre époque que nous restions passifs à lire un magazine, et nous avons envie de participer... Il faudrait donc proposer aux lecteurs eux-mêmes d’apporter quelque chose...



Enfin bref, soit il remet la vieille formule en remettant tout ce qu’on aimait et pas qu’une sélection, soit il fait du neuf, du vrai neuf. Du racoleur sale par exemple... « L’affaire du trimestre ». D’où finalement ma petite introduction d’en haut... L’impératif de Metallian est de se vendre pour ne pas disparaître. Et notre époque fonctionne (malheureusement ?) beaucoup au scandale et à la polémique... On voit bien le nombre de vues sur YouTube pour l’affaire Euronymous dès qu’un gugusse en parle... « Poisson fait con » et compagnie en ont bien profité. Voilà une piste pour notre vieux magazine ! Ça donnerait alors quelque chose comme ça :



« SUICIDE CIRCLE ! Le groupe formé par Rats de MORGUILIATH et Meyhna’ch de MUTIILATION coulait des jours heureux entre 2019 et 2022. Quatre années durant lesquelles le duo marchera main dans la main, et même plus puisque deux petits bébés en sont nés. Le petit mal fini Demo MMXX en 2020 et le grand réussi Shotgun Prayers en 2021, paru sur le label des stars : Osmose Productions. Normal puisque son grand manitou, le gros vilain Hervé, a toujours été proche de Meyhna’ch. Ils sont presque de la même génération malgré leurs 9 ans d’écart, ils parlent le même langage et ont un parcours parallèle. Ils ont surtout ce passé commun de « vétéran du BM en France »... Et puis n’oublions pas qu’ils ont aussi tous les deux témoigné dans le beau documentaire « Bleu, blanc, Satan » en 2017... Des vieux de la vieille, liés par un destin ténébreux de pionniers, mais ausi une relation musicale forte puisque dès 2015 l’écurie française a ressorti les albums de MUTIILATION en vinyle et CD avant d’enchaîner en prenant en charge la carrière solo du bonhomme, MEYHNA’CH. C’est d’abord en 2017 avec Non Omnis Moriar, puis en 2022 avec Miseria de Profundis. Alors non, SUICIDE CIRCLE ne pouvait pas se retrouver sur un autre label. L’autre membre fondateur, Rats, faisait plus que s’en accomoder, il était particulièrement fier de rejoindre les rangs qu’il avait longtemps convoités, et qu’il se savait digne d’intégrer. Il n’a jamais caché qu’il estimait que son talent de compositeur et de musicien était bien supérieur à celui de la majorité des groupes nationaux, et il a toujours affiché sincèrement ses ambitions. Cela lui a d’ailleurs joué des tours, et il s’est fâché avec le monde entier... Enfin... avec le monde entier du black metal. Les raisons sont même un peu plus variées et sérieuses que son caractère franc et assuré, mais nous ne pouvons pas en dire plus. Magazine engagé mais raisonablement... Les curieux iront demander de quoi il retourne directement à Satan. Il est bien au courant semble-t-il. Enfin bref, malgré toute la haine que semait et récoltait l’homme au nom de rongeur, son duo avec Meyhna’ch a résisté aux tempêtes. Jusqu’à un beau jour de 2022. La même année que la bataille judiciaire entre Johnny Depp et Amber Heard, comme par hasard !!! Rats et Meyhna’ch se sont clashés, et alors qu’ils ont chacun leurs occupations en solo, ils ont décidé de se battre à distance pour conserver la garde du groupe. « C’est mon SUICIDE CIRCLE ! ». « Non, c’est mon SUICIDE CIRCLE ! ». Les deux hommes n’ont toutefois pas eu le mauvais goût de copier leurs ainés de GORGOROTH, allés jusque devant les tribunaux pour décider qui d’Infernus ou de King / Gaahl aurait le droit d’utiliser le nom dorénavant. Eux, ils ont décidé à chifoumi... Non, non, on décooooooonne, on essaie de mettre un peu d’humour pour détendre l’atmosphère ! Ils n’ont pas joué à chifoumi parce qu’il y avait un juge dans l’affaire. Un faux juge, mais un juge : Hervé. Oui, Hervé le gros vilain. Le label quoi ! Et ô surprise, il a choisi que c’était Meyhna’ch qui remportait la coupe. C’est ce qui explique l’arrivée en 2023 d’un deuxième album, joué par Monsieur MUTIILATION, désormais aux vocaux, aux guitares, à la basse. La batterie quant à elle est une nouvelle fois confiée à sieur Kham. »



C’est pas trop trop racoleur encore. Ça joue juste sur une réalité, mise en avant et amplifiée... Par contre, si j’avais juste un petit commentaire personnel à ajouter pour commenter l’affaire, ce serait : « Tout ça pour ça ? ». Enfin, quoi ! je vois que le nom du groupe est conservé, mais je ne ressens pas vraiment de continuité avec l’album précédent, et je me demande carrément si ces compositions n’auraient pas profité à être utilisées sous un autre nom... Rien que la pochette... On avait un concept classe, on découvre ici du brut avec des dessins grossiers. Ce n’est pas moins bon, mais très différent ! C’est comme le nom de l’album : Bukkake of Souls. Ça sonne plus bête et vilain que ce qu’on attendait de la formation... Alors est-ce que ça valait le coup de se battre pour finalement opérer un tel nettoyage d’identité ? Et musicalement le constat est le même. Sans aller jusau’à dire que le black metal joué par Rats était meilleur ou moins bon, il avait une autre saveur, une autre identité... Et cette musique se mariait intelligemment avec les vocaux dégoulinants de Meyhna'ch. C’était vraiment le mélange des compétences des deux hommes qui créait l’excellence de SUICIDE CIRCLE. Sans l’un ou sans l’autre, ce n’est plus possible.



Alors ces 47 minutes sont bonnes, mais plus classiques et prévisibles qu’avec Rats. Il faut éviter de faire des comparaisons vaines avec l’album précédent et comprendre que nous sommes face à une nouvelle entité... Les qualités se dévoilent plus facilement, et se dégustent aves plus de plaisir. Les compositions profitent surtout de variations entre chacune d’elles. Certaines vont être plus agressives et puantes, imposant une folie pure dévastatrice. Et d’autres vont travailler sur des ambiances bien plus lentes et tortueuses, qui creusent tranquillement l’âme et y glissent des graines infernales : « The Advent », « For Nothing » et « Any of You » sont maladives, dérangeantes ! On retrouve donc le savoir-faire de Meyhna’ch, une valeur sûre pour tous les amateurs de black metal sombre. Mais je le répète juste une dernière fois : SUICIDE CIRCLE était plus percutant sur son album précédent...

DONNEZ VOTRE AVIS Vous devez être enregistré(e) et connecté(e) pour participer.

AJOUTER UN COMMENTAIRE

2023 - Osmose Productions Black Metal notes Chroniqueur : 7 / 10 Lecteurs : - Webzines : (1) 3.57/10

plus d'infos sur Suicide Circle

Black Metal - 2019 - France

nouveaute A paraître le 29 Décembre 2023

tracklist 01. The Star Spawn 02. The Highest Spheres 03. The Advent 04. Bukkake of Souls 05. For Nothing 06. The Prince of Darkness 07. Any of You

Durée : 47:19

Essayez aussi Grimoire

A la lumière des cendres (Rééd.)

2011 - Eisenwald Tonschmiede Furis Ignis

Decapitate The Aging World

2022 - Iron Bonehead Productions Lure

Morbid Funeral (Démo)

2020 - Amor Fati Productions Moonreich

Fugue

2018 - Les Acteurs de l'Ombre Prison of Mirrors

De Ritualibus et Sacrificiis ad Serviendum Abysso

2020 - Oration