Dehumanizing Encephalectomy - Sacrosanctity of Human Extermination Chronique Sacrosanctity of Human Extermination

death metal lorsqu’il est ultra brutal, ultra guttural et bien technique, avec des enchaînements de riffs à peine compréhensibles, des rythmiques foudroyantes, des déluges de blasts, des guitares qui sweepent, qui ne lésinent pas sur les harmoniques, bref on aime se faire ramoner les conduits auditifs tout en ayant un peu de lecture, c’est bien légitime.



Vous vous sentez dépourvus maintenant que la brise est venue ? Jetez-vous sur ce premier album de DEHUMANIZING ENCEPHALECTOMY, un nouveau one man band en provenance de Corée du Nord. Ryu Gun (« Hadouken ! Fireball ! ») s’est d’abord fait connaître par une petite démo « deux titres » (« Necrohemorrhagic Dysfunction by Aortic Bifurcation Laceration » ; « Mass Embryonic Cerebellum Transfixion Incision ») de quatre minutes trente mais le potentiel perçu a su séduire le label russe



Et notre Coréen, il s’en sort comment alors tout seul ? Bah le gars est une pure machine à équarrir. En douze titres poétiques (« Encephalomeningocele Myoparalysis » ; « Mucupurulent Duodenum Disfigured by Sulfuric Acid » ; etc.) et moins de trente minutes, c’est un déballage monstrueux de bestialité bien humaine. Entre le chant abyssal, les guitares frénétiques et la batterie qui fait monter les blancs en neige, c’est un régal de chaque instant, écrasant, foncièrement mauvais. J’imagine pourtant sans peine que les plus connaisseurs me rétorqueront, à juste titre, que cela a été entendu mille fois, que ce genre de grosses productions déshumanise la musique, que ce n’est pas ça le death metal… Peut-être. Il reste qu’à mon niveau, je trouve ici une grande partie de ce que j’aime : pas de dérives deathcore, ça ne se vautre pas dans le slam, le musicien se contente de balancer des mandales de tech death brutal par palettes et il régale son auditoire. Franchement que pourrais-je espérer de plus ? Des solos ? Non. Des arpèges ? Non. Des plans jazzy ? Non. De longs passages instrumentaux ? Non. Des voix claires ? Non. On sort de « Sacrosanctity of Human Extermination » complètement rincé, éprouvé par une telle densité mais avec un besoin furieux de s’y replonger aussitôt.



