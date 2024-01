Autopsy - Ashes, Organs, Blood And Crypts Chronique Ashes, Organs, Blood And Crypts





Néanmoins tout cela reste de très bon niveau et ce nouveau chapitre des Californiens ne dépareillera pas par rapport aux précédents, preuve en est le démarrage mené tambour battant avec l’excellent « Rabid Funeral » tout en alternance et où la vitesse est prépondérante pour un rendu qui pue le Punk crasseux à plein-nez et d’où émerge quelques typiques ralentissements bien lourds. Bref c’est du déjà-entendu mais ça fait parfaitement le boulot et cela va continuer avec l’impeccable « Throatsaw » très primitif et radical, qui ne débande pas un instant... tout le contraire du Doomesque et rampant « No Mortal Left Alive » qui dévoile la facette la plus sombre et écrasante du groupe, tout en maintenant une pression permanente et jouissive au possible. Après cette triplette implacable et hyper efficace on va pourtant être étonné d’entendre une petite baisse de régime, que ce soit avec « Well Of Entrails » comme « Ashes, Organs, Blood And Crypts » qui sans être ratés vont donner l’impression d’avoir été un peu terminés en catastrophe... faisant ainsi de ces deux titres plus office de remplissage qu’autre chose sans être franchement mémorables. Heureusement cela ne sera finalement que la seule petite sortie de route de cette galette, car elle va immédiatement se remettre sur les bons rails avec le dense et équilibré « Bones To The Wolves » qui va confirmer que cette deuxième partie sera sans accrocs et ultra-efficace.



Car entre le remuant « Marrow Fiend » (et ses plans mid-tempo dévastateurs) ou le vindicatif et court « Toxic Death Fuk » (qui nous permet ici de retrouver nos instincts les plus rudimentaires en allant ici à fond la caisse), tout est taillé pour que l’on passe un excellent moment en se vidant la tête et la secouant comme un dératé. Si cette dernière composition va sans nul doute garnir les futures setlists des concerts (tant il y’a tout pour cartonner dans la fosse) « Lobotomising Gods » y trouvera aussi aisément sa place, tant le grand-écart y est accentué de façon imposante et se montre vite mémorisable pour que l’on s’en souvienne efficacement. Et clôturant les hostilités par le massif et obscur « Death Is The Answer » et l'inquiétant « Coagulation » (à la densité imposante) l'entité nous prouve que malgré un sentiment légitime de travail parfois pris un peu trop au-dessus de la jambe ce nouveau long-format n'a pas à rougir parmi ceux qui l'ont précédé depuis le retour aux affaires de ces créateurs. S'il sera en dessous de son prédécesseur comme des redoutables « Macabre Eternal » ou encore « Tourniquets, Hacksaws And Graves » - de par quelques passages moins marquants que par le passé (et qu'il est indéniable que l'épreuve du temps lui sera moins favorable), il ne faut néanmoins pas se leurrer en croyant que c'est un ratage car on en est loin de là mais simplement pour une formation de ce calibre on est en droit d'en demander plus, même si nombre d'entre elles se contenteraient volontiers d'une telle sortie. Visiblement requinqué par sa longue pause celui-ci en a profité pour repasser par le chemin des studios quasiment dans la foulée de son précédent passage, et il aurait eu tort de s’en priver car comme d’habitude le résultat va être à la hauteur de sa légende... certes sans aucune surprise mais avec toujours ce même plaisir de l’entendre aussi en forme après autant d’années, et surtout si inspiré et toujours reconnaissable. Moins homogène mais néanmoins comportant son lot de compositions furibardes et destructrices ce cru 2023 reste un disque de très bon niveau quoi qu’on n’en dise, même si l’on pourrait conseiller au groupe de (re)prendre son temps avant de revenir... histoire d’éviter ce sentiment de très légère frustration qui va cependant vite s’oublier avec le temps à force d’écoutes régulières où ça s’appréciera de mieux en mieux, sans cependant parvenir à égaler ce qui a été fait ces dernières années.

